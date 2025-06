Conceitos e Desafios na Dinâmica de Times

A dinâmica de times é um aspecto crucial para o sucesso de qualquer organização. Recentemente fizemos uma pesquisa com os CEOs no sul da Europa (Iberia e Itália) na qual aprendemos que eles frequentemente elogiam a dinâmica de seus times, mas também destacam os desafios na resolução de conflitos e na gestão do tempo.

Contratar grandes talentos e colocá-los em um time de liderança não garante sucesso. Um grupo de líderes individuais que não se alinha completamente como equipe pode representar um grande risco. A forma como um time de liderança colabora é um ingrediente-chave para um desempenho superior.

Nessa pesquisa identificamos que os membros de equipe estão alinhados em torno da estratégia e das prioridades e que os times contribuem o suficiente para a definição da estratégia. Como disse um CEO entrevistado: “Creio que é impossível ter uma equipe de alto rendimento sem que eles contribuam para estabelecer os objetivos e acreditem neles”.

Quando perguntamos a quem seus times recorrem para ajuda na visão estratégica, eles dizem que, de forma geral, se dirigem a eles mesmos, ao comitê executivo, a consultores externos e somente depois ao Conselho de Administração, o que leva a questão sobre como os Conselhos podem ser mais eficazes em contribuir com a gestão nesse tema.

6 fatores-chave da dinâmica de times

Para explorar mais a fundo a dinâmica de times, é importante analisar seis fatores principais: alinhamento, equilíbrio, energia, resiliência, abertura e eficiência.

Um dos desafios críticos na dinâmica de times é o manejo construtivo de conflitos e a gestão eficiente do tempo. Ferramentas para abordar conversas difíceis, como as relacionadas à liderança consciente, podem ser úteis. Como disse um dos entrevistados: “Somos um time que se preocupa muito pelos outros membros e isso às vezes nos impede de dar feedback de forma honesta”,

Existem várias áreas na dinâmica de times que merecem ser exploradas, incluindo:

Abertura à inspiração externa e experimentação : a abertura à inspiração externa e ao aprendizado por meio da experimentação são aspectos importantes para a inovação. Um dos CEOs nos disse: “Temos que trabalhar nisso. Somos uma empresa endogâmica”.

: a abertura à inspiração externa e ao aprendizado por meio da experimentação são aspectos importantes para a inovação. Um dos CEOs nos disse: “Temos que trabalhar nisso. Somos uma empresa endogâmica”. Energia e motivação : a paixão, ambição e iniciativa são essenciais para que os times ajudem a empresa a alcançar seus objetivos. Como disse um entrevistado: “A paixão e a ambição não precisam ser declaradas, mas sim testemunhadas pelo trabalho duro diário e realizações concretas.”

: a paixão, ambição e iniciativa são essenciais para que os times ajudem a empresa a alcançar seus objetivos. Como disse um entrevistado: “A paixão e a ambição não precisam ser declaradas, mas sim testemunhadas pelo trabalho duro diário e realizações concretas.” Equilíbrio de perspectivas : valorizar diferentes perspectivas dentro do time é crucial para fomentar um ambiente colaborativo e inovador. No entanto, como disse um CEO: “As decisões finalmente se tomam num pequeno time de duas a três pessoas”, o que ressalta a necessidade de uma inclusão mais ampla e a consideração de diversas perspectivas para enriquecer o processo de tomada de decisão.

: valorizar diferentes perspectivas dentro do time é crucial para fomentar um ambiente colaborativo e inovador. No entanto, como disse um CEO: “As decisões finalmente se tomam num pequeno time de duas a três pessoas”, o que ressalta a necessidade de uma inclusão mais ampla e a consideração de diversas perspectivas para enriquecer o processo de tomada de decisão. Desenvolvimento e crescimento: impulsionar o desenvolvimento e crescimento do resto da organização é uma área que pode ser melhorada. No entanto, como vimos na pesquisa “Muitas grandes ideias não se convertem em ações”.

Caminhos para melhorar os times de liderança

Os desafios na resolução de conflitos, gestão estratégica do tempo e abertura à inspiração externa podem ser transformados em oportunidades de crescimento.

Ao enfrentar esses desafios com uma postura proativa, os times podem transformar barreiras em oportunidades, gerando impacto positivo e duradouro na organização.