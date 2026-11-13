O que a vida fora do trabalho ensina a quem lidera

Quando foi a última vez que alguém corrigiu você sem se preocupar com o seu cargo? Ou que precisou aprender alguma coisa do zero, sem poder recorrer à experiência, à equipe ou à posição que conquistou? São perguntas aparentemente simples, mas que revelam um paradoxo da liderança: quanto mais avançamos na carreira, menos oportunidades podemos ter de viver situações que nos obriguem a reconhecer nossas limitações.

Ao longo de décadas, construímos carreiras apoiadas em conhecimento, experiência e capacidade de decisão. Acumulamos repertório, aprendemos a reconhecer padrões e nos tornamos referência para outras pessoas. Mas a inteligência artificial está mudando parte dessa lógica. Quando análises, informações e respostas se tornam abundantes, o valor da liderança se desloca ainda mais para o discernimento, a autenticidade e a capacidade de dar direção em situações nas quais não existe uma resposta evidente.

O problema é que essas capacidades não se desenvolvem apenas pelo acúmulo de informações. Elas precisam de experiências, erros, relacionamentos e, principalmente, de alguém disposto a nos dizer quando estamos errados. E talvez seja justamente isso que comece a faltar para muitos profissionais à medida que avançam na carreira.

Uma pesquisa da RHR International, citada pela Harvard Business Review em 2012, revelou que metade dos CEOs entrevistados relatava sentimentos de solidão e, entre eles, 61% acreditavam que isso prejudicava seu desempenho. Embora solidão e ausência de retorno sincero não sejam a mesma coisa, ambas apontam para uma dificuldade conhecida de quem lidera: encontrar relações nas quais seja possível abandonar a posição de autoridade, expor dúvidas e receber opiniões verdadeiras.

A IA pode tornar esse desafio ainda mais complexo. Ela nos oferece análises, recomendações e possibilidades em segundos. Pode até questionar nossas ideias, quando utilizada dessa forma. Mas também pode se transformar em um ambiente confortável de confirmação, no qual buscamos respostas que reforçam aquilo em que já acreditamos. O risco não está na inteligência disponível, mas na possibilidade de substituirmos o confronto saudável com a realidade pela conveniência de respostas bem organizadas.

Quando a carreira se torna a própria identidade

Existe uma segunda dimensão dessa discussão que merece atenção. Durante boa parte da vida profissional, fomos incentivados a concentrar energia no trabalho. Construir uma carreira sólida, conquistar responsabilidades e alcançar posições de liderança representavam não apenas sucesso, mas também identidade.

Essa dedicação trouxe resultados. O problema começa quando o trabalho deixa de ser uma parte importante da vida e passa a defini-la quase por completo. Quando a resposta à pergunta “quem é você?” se confunde com o cargo, a empresa ou os resultados que entregamos, talvez estejamos construindo nossa identidade sobre uma base mais frágil do que imaginamos.

Arthur Brooks explora essa transição em seu livro From Strength to Strength. A partir da distinção entre inteligência fluida e cristalizada, ele argumenta que diferentes capacidades ganham relevância ao longo da vida. A velocidade de raciocínio e a capacidade de resolver problemas novos não seguem necessariamente a mesma trajetória do conhecimento acumulado, da capacidade de conectar experiências e da habilidade de orientar outras pessoas.

A reflexão é particularmente importante na era da IA. Se a tecnologia amplia nossa capacidade de analisar, sintetizar e executar, talvez a maturidade profissional precise ser acompanhada de outra evolução: aprender a valorizar menos o fato de ser a pessoa que sempre tem a resposta e mais a capacidade de formar pessoas, compartilhar experiências e construir algo que permaneça além da própria trajetória.

Mas existe um desafio. Como continuar desenvolvendo discernimento e autenticidade quando boa parte da nossa vida acontece em ambientes nos quais já somos reconhecidos como especialistas?

O aprendizado que acontece fora do escritório

A resposta pode estar em experiências que frequentemente tratamos como secundárias. Cuidar do corpo e da mente, cultivar amizades, estar presente na família e desenvolver interesses fora do trabalho não são apenas formas de descansar. São partes fundamentais da construção de uma vida que não depende exclusivamente da identidade profissional.

Uma dessas oportunidades está no que o sociólogo Robert Stebbins chamou de lazer sério: atividades praticadas com dedicação, aprendizado contínuo e compromisso, capazes de gerar identidade e realização. Pode ser pescar, mergulhar, praticar um esporte, tocar um instrumento, aprender uma nova habilidade ou dedicar-se a uma atividade voluntária. O importante não é a atividade em si, mas a disposição de voltar a ser aprendiz.

Existe algo especialmente valioso nessas experiências. Elas nos colocam em situações nas quais a experiência profissional muitas vezes não oferece vantagem. Na pesca, por exemplo, não importa quantas pessoas respondem a você no escritório. A maré muda, o vento interfere, o arremesso falha e alguém com muito mais conhecimento naquele ambiente pode corrigir você. O peixe não se impressiona com seu cargo.

O mesmo acontece ao aprender um instrumento, enfrentar uma trilha desafiadora ou começar uma atividade completamente nova. Voltamos a errar, precisamos ouvir, ajustar e tentar novamente. Recuperamos algo que o sucesso profissional pode reduzir ao longo do tempo: a oportunidade de não ser o especialista.

E esse aprendizado não precisa ter como objetivo melhorar nosso desempenho no trabalho. Talvez seja justamente o contrário. Quando conseguimos viver experiências sem transformá-las em indicadores de produtividade, abrimos espaço para uma identidade mais completa e autêntica. O benefício para a liderança pode surgir naturalmente, como consequência de uma vida mais rica em perspectivas, relações e experiências.

Isso também nos aproxima de pessoas que nos conhecem de outras maneiras. Amigos, familiares, professores e companheiros de atividades podem oferecer algo cada vez mais raro para quem ocupa posições de liderança: relações nas quais o valor da pessoa não depende do título que carrega.

O Estudo de Harvard sobre o Desenvolvimento Adulto, que acompanha participantes ao longo de décadas, ajuda a dimensionar essa importância. Os pesquisadores observaram que a satisfação com os relacionamentos na meia-idade era um indicador mais forte de saúde e bem-estar aos oitenta anos do que algumas medidas tradicionais de saúde, como o colesterol. Não é apenas uma questão de qualidade de vida. É um lembrete de que os vínculos humanos têm um valor que frequentemente subestimamos enquanto estamos ocupados construindo carreiras.

Podemos pensar nessa construção a partir de cinco dimensões: vitalidade, identidade, pertencimento, aprendizado e legado. Cuidar do corpo e da mente, saber quem somos além do trabalho, cultivar relações verdadeiras, continuar aprendendo e contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. Nenhuma dessas dimensões depende exclusivamente do sucesso profissional, e todas exigem tempo, presença e escolhas conscientes.

O que faremos com o tempo que a IA nos devolver?

Aqui surge uma das contradições mais interessantes deste momento. A inteligência artificial promete devolver tempo ao automatizar parte das atividades que ocupam nossos dias. Mas será que estamos preparados para decidir o que fazer com esse tempo?

Se toda hora economizada pela tecnologia for imediatamente preenchida com mais reuniões, mais entregas e mais trabalho, talvez estejamos apenas usando uma ferramenta extraordinária para ampliar um modelo de vida que já precisava ser repensado.

A verdadeira oportunidade pode estar em outra direção. Usar parte do tempo recuperado para aprender algo novo, estar com pessoas importantes, cuidar da saúde ou simplesmente experimentar situações nas quais não somos especialistas. Não como uma forma de abandonar a ambição profissional, mas de reconhecer que ela não precisa ser a única fonte de realização.

O filósofo Mario Sergio Cortella nos provoca com uma pergunta que permanece atual: qual é a tua obra? A resposta dificilmente caberá em um currículo, em um resultado trimestral ou na posição que ocupamos. Ela também estará nas pessoas que ajudamos a desenvolver, nas relações que construímos e naquilo que escolhemos cultivar ao longo da vida.

Talvez seja hora de fazermos três perguntas: quando foi a última vez que aprendemos algo do zero, sem qualquer vantagem da nossa experiência profissional? Quem tem liberdade para nos dizer o que precisamos ouvir, mesmo quando discordamos? E, se não pudéssemos mencionar a empresa ou o cargo, como nos apresentaríamos?

A inteligência artificial continuará avançando e transformando aquilo que fazemos profissionalmente. Mas existe uma dimensão da experiência humana que não pode ser construída apenas com respostas, por mais sofisticadas que sejam. Ela depende de viver, errar, aprender, criar vínculos e reconhecer que sempre haverá algo que ainda não sabemos.

Talvez o maior desafio de quem conquistou algum sucesso profissional não seja descobrir como continuar indispensável no trabalho, masdescobrir como continuar crescendo como pessoa, mesmo quando já não precisa provar sua competência a ninguém.

Porque, no fim, a tecnologia pode nos ajudar a fazer mais com o nosso tempo. Mas continuará sendo uma escolha profundamente humana decidir o que merece esse tempo e quem queremos nos tornar ao longo dele.