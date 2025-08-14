Estar à frente de uma organização é como a águia que está no alto do penhasco buscando o seu melhor alvo. As decisões são solitárias e muitas vezes infrutíferas. Repetidas vezes, em diferentes ocasiões, o empresário busca o seu sustento e sua perpetuação. Correções de rota (sugiro usar rota no singular porque neste contexto do artigo se refere ao caminho central) são constantes. Contudo, a águia solitária não tem com quem dividir as suas dúvidas e insegurança na tomada de decisão. A largada para o voo matinal requer energia, mas infelizmente muitas vezes ao final do dia, retorna ao seu ninho com menos reservas e mais angústias.

É neste momento que ela pode renovar seu compromisso com aqueles que dela dependem e que devem sempre ser a fortaleza no alto do penhasco para suportar e compartilhar tanto as frustrações quanto os sucessos.

O empresário é como a águia que a cada dia busca o próprio alimento e o de sua equipe. As decisões diárias e solitárias devem ser compartilhadas para o sucesso do voo. O olhar à distância permite calcular a melhor manobra que se aprimora pela repetição. A energia se renova pelo compromisso e pela paixão. As garras serão firmes à medida que houver liderança compartilhada e foco no projeto.

A Governança é a mola propulsora desta liderança. O empresário na solidão de suas decisões tem o Conselho de Administração como aliado para conduzir o voo. E nesta linha que as dúvidas são compartilhadas e as decisões são mais leves e gastam menos energia. A Águia não é como a andorinha que voa em grupo e gasta menos energia para atingir novos horizontes. E por isto ela precisa focar e se concentrar nas tomadas de decisões.

É preciso ser persistente, tenaz e obcecado para conduzir o seu voo solo. É preciso ser voraz e assumir riscos para sobreviver. É preciso ser astuto e vigilante para buscar a sua presa. É preciso ser preciso! O Conselho, através das modernas ferramentas de Governança e Gestão suportam o Empresário para minimizar a perda de energia em cada novo voo.