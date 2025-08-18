O que o morango do amor e a inteligência artificial têm em comum?

Calma, eu juro que não usei nenhum ingrediente tóxico nesta receita! Mas prepare-se: ainda vou colocar mais coisas nessa panela.

Vamos lá:

Salt Bae, o famoso “cara do salzinho”

Criptomoedas

Morango do Amor

Inteligência Artificial

O que tudo isso tem a ver? Qual o elo que conecta esses elementos tão diferentes?

A resposta está na força de algo que, quando surge de forma inusitada e com certo charme, se espalha rapidamente: o efeito viral. Hoje, vivemos em um mundo onde as novidades não apenas nascem — elas explodem. E quando é acessível, replicável e divertida, aí sim... a bola de neve rola sozinha.

Vamos ao exemplo mais doce: o Morango do Amor. Uma receita simples, bonita e que viralizou nos Reels, TikTok e YouTube da vida. Bastaram alguns vídeos e... boom! Já tinha gente testando em casa, criando variações, ensinando outras pessoas. Antes era Copy & Paste, agora é Copy & Post. 😊

As criptomoedas seguiram um caminho semelhante. Um algoritmo aberto, seguro, replicável — e pronto: a tecnologia blockchain se espalhou como fogo em palha seca. O mesmo vale para a Inteligência Artificial, uma inovação que saiu dos laboratórios e ganhou o mundo graças ao seu potencial de ser adaptada, customizada e, principalmente, gerar valor.

Sim, essa é a palavra-chave: valor.

Enquanto o Morango do Amor, as paletas mexicanas e o bife com ouro do Salt Bae são modas passageiras, aquilo que entrega valor real tende a se perpetuar. Você comeu o morango, curtiu o momento, postou no Instagram... e esqueceu. Mas você volta à IA e às criptos todos os dias porque elas impactam sua vida, seu trabalho, seus negócios.

Então aqui vai o ponto central:

Inovações virais existem aos montes. Mas só sobrevivem aquelas que entregam valor de verdade.

A Inteligência Artificial, por exemplo, não só viralizou como se tornou ferramenta essencial em milhares de áreas. E o mais interessante? Trata-se de uma inovação aberta, com código acessível, APIs públicas, ferramentas gratuitas. Gente do mundo todo replicando, adaptando, inovando — criando novos negócios a partir da mesma base.

E agora, vem a parte mais importante:

Na sua empresa, na sua carreira, na sua ideia — o que você está fazendo com isso?

Ao pensar em inovação, faça as perguntas certas:

Isso gera valor para o meu negócio?

Estou disposto a compartilhar e permitir que outros também ganhem com isso?

Quero ser uma referência no assunto ou apenas surfar uma moda?

Se sua resposta for: “quero liderar”, aqui vai o passo a passo:

LANCE sua ideia DIVULGUE com estratégia TORÇA (e trabalhe) para que ela se torne “a” novidade DEIXE o mundo espalhar por você TORNE-SE o pioneiro, a referência no assunto

Esse é o perfil de quem ganha o jogo!

Por fim, lembre-se: pense fora da caixa, compartilhe, execute com excelência e tenha uma estratégia de negócio muito clara. E, acima de tudo, esteja sempre três passos à frente.

Não é simples, eu sei. Mas se você conseguir misturar esses quatro ingredientes com maestria, terá uma inovação que não será esquecida facilmente, como... o Morango do Amor.