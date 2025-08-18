O que o morango do amor e a inteligência artificial têm em comum?

Morango do Amor: exemplo de como ideias simples viralizam quando são acessíveis e replicáveis. (Getty Images/Getty Images)
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 17h09.
Calma, eu juro que não usei nenhum ingrediente tóxico nesta receita! Mas prepare-se: ainda vou colocar mais coisas nessa panela.
Vamos lá:
O que tudo isso tem a ver? Qual o elo que conecta esses elementos tão diferentes?
A resposta está na força de algo que, quando surge de forma inusitada e com certo charme, se espalha rapidamente: o efeito viral. Hoje, vivemos em um mundo onde as novidades não apenas nascem — elas explodem. E quando é acessível, replicável e divertida, aí sim... a bola de neve rola sozinha.
Vamos ao exemplo mais doce: o Morango do Amor. Uma receita simples, bonita e que viralizou nos Reels, TikTok e YouTube da vida. Bastaram alguns vídeos e... boom! Já tinha gente testando em casa, criando variações, ensinando outras pessoas. Antes era Copy & Paste, agora é Copy & Post. 😊
As criptomoedas seguiram um caminho semelhante. Um algoritmo aberto, seguro, replicável — e pronto: a tecnologia blockchain se espalhou como fogo em palha seca. O mesmo vale para a Inteligência Artificial, uma inovação que saiu dos laboratórios e ganhou o mundo graças ao seu potencial de ser adaptada, customizada e, principalmente, gerar valor.
Sim, essa é a palavra-chave: valor.
Enquanto o Morango do Amor, as paletas mexicanas e o bife com ouro do Salt Bae são modas passageiras, aquilo que entrega valor real tende a se perpetuar. Você comeu o morango, curtiu o momento, postou no Instagram... e esqueceu. Mas você volta à IA e às criptos todos os dias porque elas impactam sua vida, seu trabalho, seus negócios.
Então aqui vai o ponto central:
Inovações virais existem aos montes. Mas só sobrevivem aquelas que entregam valor de verdade.
A Inteligência Artificial, por exemplo, não só viralizou como se tornou ferramenta essencial em milhares de áreas. E o mais interessante? Trata-se de uma inovação aberta, com código acessível, APIs públicas, ferramentas gratuitas. Gente do mundo todo replicando, adaptando, inovando — criando novos negócios a partir da mesma base.
E agora, vem a parte mais importante:
Na sua empresa, na sua carreira, na sua ideia — o que você está fazendo com isso?
Ao pensar em inovação, faça as perguntas certas:
Se sua resposta for: “quero liderar”, aqui vai o passo a passo:
Esse é o perfil de quem ganha o jogo!
Por fim, lembre-se: pense fora da caixa, compartilhe, execute com excelência e tenha uma estratégia de negócio muito clara. E, acima de tudo, esteja sempre três passos à frente.
Não é simples, eu sei. Mas se você conseguir misturar esses quatro ingredientes com maestria, terá uma inovação que não será esquecida facilmente, como... o Morango do Amor.