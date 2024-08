Vale (VALE3): investidores têm até amanhã para garantir JCP

Amanhã, sexta-feira, 2 de agosto, é o último dia para os investidores comprarem ações da Vale (VALE3) com direito ao próximo pagamento de proventos da companhia. Este prazo é conhecido como "data com", o qual define a data limite para adquirir ações e garantir o recebimento dos proventos anunciados pela empresa.

A Vale irá distribuir R$ 8,9 bilhões aos seus acionistas na forma de juros sobre capital próprio (JCP). O valor a ser pago equivale a R$ 2,093798142 por ação. Para ter direito ao JCP, o investidor deve estar na base acionária da empresa até o final do pregão de 2 de agosto.

O pagamento dos JCP será realizado no dia 4 de setembro. A partir do pregão seguinte, em 5 de agosto, as ações da Vale serão negociadas sem direito a este provento, data conhecida no mercado como "data ex".

Os proventos referem-se aos resultados obtidos pela Vale no segundo trimestre de 2024. No período, a mineradora reportou um lucro de R$ 14,6 bilhões, aumento de 219% em comparação com o mesmo período de 2023.