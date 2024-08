Veja as 10 cidades mais caras do Brasil para o almoço do trabalhador – São Paulo não lidera ranking

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) revelou que o preço médio da refeição completa fora de casa, incluindo bebida, café e sobremesa, ultrapassou R$ 50,00 no Brasil. O preço médio de uma refeição completa no Brasil é de R$ 51,61, representando um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior, aponta a pesquisa da ABBT.

O estudo foi conduzido de março a maio de 2024, em 4.502 estabelecimentos comerciais, totalizando 5,64 mil preços coletados em 51 cidades das cinco regiões brasileiras.

"A pesquisa é realizada há mais de 20 anos, desde 2003, e é a principal referência sobre preços das refeições na hora do almoço e a mais tradicional pesquisa com essa abrangência em todo o Brasil. Funciona como um termômetro dos preços de alimentação fora do lar praticados pelos restaurantes, bares, lanchonetes e padarias", afirma Lúcio Capelletto, diretor-presidente da ABBT.

As 10 cidades mais caras do Brasil para o almoço do trabalhador

As regiões Norte e Centro-Oeste registraram os menores preços, com médias de R$ 45,41 e R$ 45,21, respectivamente, enquanto o Sudeste apresentou o maior valor, chegando a R$ 54,54.

Apesar da Região Sudeste apresentar a maior média de custo com refeição, entre as capitais, Florianópolis se destacou com o preço mais alto, atingindo R$ 62,54, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior e quase R$ 11,00 acima da média nacional. Em seguida, com os preços elevados, aparecem o Rio de Janeiro com R$ 60,46 e São Paulo com R$ 59,67.

Veja o preços médio de refeição completa composta por: prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e cafezinho:

Florianópolis – R$ 62,54 Barueri – R$ 61,00 Rio de Janeiro – R$ 60,46 São Paulo – R$ 59,76 Santo André – R$ 59,61 Natal – R$ 56,18 Recife – R$ 55,13 Vitoria R$ 54,67 Maceió – R$ 54,32 Salvador – R$ 53,37

"Essa pesquisa pode ser usada como fonte de informação para as empresas que precisam definir sua política de alimentação ao trabalhador, influenciando diretamente no valor de concessão do benefício, de acordo com a região e/ou município", afirma o diretor-presidente da ABBT.