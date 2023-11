Selic a 12,25% ao ano: veja quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 1º, reduzir a taxa básica de juro da economia, a Selic, em 12,25% ao ano. É o terceiro corte desde agosto de 2023. No comunicado divulgado, os membros do Copom sinalizaram a tendência de novo corte para as próximas reuniões.

"Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue consistente com o cenário de desaceleração da economia nos próximos trimestres antecipado pelo Copom. A inflação cheia ao consumidor manteve trajetória de desinflação, mas segue acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta de inflação, enquanto as medidas mais recentes de inflação subjacente ainda se situam acima da meta para a inflação", informou o comunicado.

A seguir, veja simulações de quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil na poupança, em um CDB, em um fundo DI e em um título do Tesouro Selic com a taxa, em diferentes prazos, considerando que o investidor resgate o valor após o período estipulado. Na simulação, que tem objetivo meramente ilustrativo, foi considerada a taxa da curva de juros vigente no dia da publicação desta reportagem (a curva de juros muda diariamente).

Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta. Vale dizer que a taxa Selic serve de referência para a definição do CDI e que ambos operam com taxas diárias que variam.

Investimento de R$ 5 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 R$ 5.198,31 R$ 5.195,77 R$ 5.238,28 R$ 5.198,46 R$ 5.207,96 12 R$ 5.391,00 R$ 5.398,21 R$ 5.486,70 R$ 5.402,46 R$ 5.422,86 18 R$ 5.591,44 R$ 5.621,69 R$ 5.763,10 R$ 5.627,76 R$ 5.660,62 24 R$ 5.805,17 R$ 5.873,86 R$ 6.077,61 R$ 5.882,74 R$ 5.929,86 30 R$ 6.033,93 R$ 6.124,01 R$ 6.392,53 R$ 6.136,55 R$ 6.198,01

Investimento de R$ 10 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 R$ 10.396,62 R$ 10.391,54 R$ 10.476,56 R$ 10.396,93 R$ 10.415,92 12 R$ 10.782,00 R$ 10.796,42 R$ 10.973,40 R$ 10.804,91 R$ 10.845,71 18 R$ 11.182,88 R$ 11.243,37 R$ 11.526,21 R$ 11.255,52 R$ 11.321,24 24 R$ 11.610,34 R$ 11.747,73 R$ 12.155,21 R$ 11.765,48 R$ 11.859,71 30 R$ 12.067,86 R$ 12.248,02 R$ 12.785,05 R$ 12.273,11 R$ 12.396,02

Investimento de R$ 15 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano Tesouro Selic 6 R$ 15.594,92 R$ 15.587,30 R$ 15.714,83 R$ 15.595,39 R$ 15.623,88 12 R$ 16.173,00 R$ 16.194,63 R$ 16.460,10 R$ 16.207,37 R$ 16.268,57 18 R$ 16.774,33 R$ 16.865,06 R$ 17.289,31 R$ 16.883,29 R$ 16.981,86 24 R$ 17.415,52 R$ 17.621,59 R$ 18.232,82 R$ 17.648,22 R$ 17.789,57 30 R$ 18.101,80 R$ 18.372,03 R$ 19.177,58 R$ 18.409,66 R$ 18.594,03

Como fica a poupança com a nova taxa Selic?

Atualmente, o rendimento da caderneta é de 0,5% mais a taxa referencial. Mesmo isenta de imposto de renda, a poupança perde para todas as outras aplicações de renda fixa. A exceção são CDBs que rendem 90% do CDI em prazos de seis meses.

Onde investir para a reserva de emergência?

O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando a reserva de emergência, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.