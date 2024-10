Santander eleva recomendação de Bradesco e aposta em crescimento de ROE

O Santander elevou a recomendação de Bradesco (BBDC4) de neutra para compra e definiu um preço-alvo de R$ 19. Nesta quarta-feira, 2, as ações do banco fecharam em alta de 3,72% na bolsa, sendo cotadas por R$ 15,22 cada.

Os analistas do banco apostam em um retorno sobre patrimônio (ROE) de 15% em meados de 2025 e um ROE de 17% na perpetuidade. "Ainda que a gente continue acreditando que a era de ROE de 20% do Bradesco ficou para trás, os trimestres recentes indicam que a atual estrutura pode entregar um ROE de 15% em meados de 2025."

Aumento de ROE com plano estratégico

O possível aumento de 200 bps no ROE virá com a implementação do plano estratégico do Bradesco, quando a redução de custos se tornará mais relevante em 2026.

A principal razão para o Santander acreditar na recuperação do Bradesco é que o core business (empréstimos) tem impulsionado a expansão de receita, resultando em melhoras sequenciais no ROE em termos trimestrais.

Projeção de crescimento de lucro por ação

“Nós vemos o NII do cliente crescer 15% ano contra ano em 2025, com o Bradesco agindo de forma mais agressiva e com risco de crédito controlado/baixo (até agora, em empréstimos pessoais de baixa renda e empréstimos corporativos médios-altos), resultando potencialmente em um crescimento de lucro por ação de 25% em relação ao ano anterior para 2025. Então, de 2026 em diante, vemos um crescimento contínuo."

A expectativa de aumento do lucro e melhoria no ROE são vistas como grandes catalisadores para as ações do Bradesco, com um impacto positivo nos resultados futuros.

O relatório aponta ainda que de acordo com os dados do Bradesco, um aumento de 100 pontos base na taxa Selic poderia impactar negativamente o banco em cerca de R$ 1,1 bilhão. No entanto, essa estimativa é para um aumento totalmente inesperado e por um período de um ano. "O Bradesco acredita que o impacto real pode não ser tão relevante", diz o Santander.