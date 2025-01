E-book gratuito traz 12 boas razões para começar a investir no exterior

Com a tendência natural de desvalorização do real frente ao dólar, não é de hoje que investir no exterior, especialmente nos Estados Unidos, é uma estratégia bastante vantajosa para quem busca diversificar e proteger o patrimônio.

Mas nos últimos anos isso tem ficado mais evidente para os investidores brasileiros, que em 2023 colocaram US$ 45,18 bilhões (R$ 258 bilhões) no mercado internacional – um volume 12,5% maior que no ano anterior, segundo o Banco Central.

Entre os ativos globais queridinhos por aqui, com maior volume de negociação, estão os de renda fixa, como BONDS (títulos de dívida emitidos por governos e empresas) e CDS (certificados de depósito de grandes instituições financeiras), seguidos pelos ETFs (fundos de investimento negociados nas bolsas de valores) e as ações, ambos ativos de renda variável.

Wall Street na palma da mão

A instabilidade econômica obviamente estimulou o investimento em moeda forte a partir de 2020, porém, o aumento expressivo da procura pela dolarização de parte do patrimônio se deve em boa parte também à facilidade para a realização desse tipo de transação, oferecida hoje pelas fintechs.

A evolução tecnológica das plataformas de investimentos internacionais no Brasil tornou essa alternativa, antes restrita a grandes patrimônios, muito mais simples e democrática. Wall Street agora está a um clique, e para qualquer investidor.

Na Nomad, empresa especializada no acesso de brasileiros ao mercado financeiro americano, por exemplo, é possível investir em ativos globais com aportes a partir de US$ 1 apenas, e de maneira muito prática, rápida e sem burocracia.

Todo o processo – da abertura da conta, que é gratuita, ao monitoramento dos investimentos – é feito pelo smartphone, no aplicativo da fintech. Por meio da parceria com uma corretora americana, devidamente regulada pelos órgãos locais, basta o investidor escolher o ativo mais adequado ao seu perfil de risco no app e investir, em segundos.

E-book gratuito reúne principais vantagens

Para explicar o que impulsiona o número crescente de brasileiros incluindo ativos internacionais no seu portfólio de investimentos, a EXAME Solutions, em parceria com a Nomad, produziu o e-book 12 razões para investir no exterior.

Com a expertise do time de especialistas da fintech, o material lista os 12 principais motivos pelos quais essa é hoje uma estratégia inteligente, que vem atraindo cada vez mais a atenção dos investidores nacionais. São motivações diversas, desde a redução do risco da carteira até a alternativa para aposentadoria, mas só baixando o e-book para entender melhor cada uma.

