Cervejarias estimam que tarifas de Trump podem eliminar 100 mil empregos na Europa

As cervejarias da Europa ligaram o sinal de alerta. Elas estimam que a tarifa de 25% sobre as importações de cerveja para os EUA poderia levar à perda de 100.000 empregos e ao fechamento de fábricas na Europa. Segundo informações do Financial Times, empresas do setor enquanto pediram à Comissão Europeia que os "defendesse" da taxa.

A introdução da taxa de 25%, anunciada no chamado "dia da libertação" pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pegou os cervejeiros de surpresa. Importadores americanos de cervejas como Heineken e Corona devem sofrer com a nova política.

Segundo o FT, os cervejeiros disseram que estavam confusos sobre se a nova tarifa se aplicava a todas as cervejas ou apenas aos produtos importados em latas.

"Estamos pedindo à Comissão Europeia que use todos os canais diplomáticos e, seja por meio de negociação ou retaliação, encontre uma maneira de reduzir essa tarifa da qual nos tornamos vítimas", disse Julia Leferman, secretária-geral da Brewers of Europe, um grupo comercial cujos membros incluem AB InBev, Heineken e Molson Coors.

A Brewers of Europe, que também representa a Carlsberg, a Asahi e grupos comerciais de 28 países, disse que a diretoria geral de comércio da UE contatou autoridades dos EUA, mas não conseguiu obter clareza sobre o escopo das tarifas.

Mercado de cervejas

A taxa de 25% é maior do que a tarifa de 20% que será aplicada a todos os produtos da UE importados para os EUA.

As cervejarias europeias exportaram € 870 milhões para os EUA em 2024, de acordo com o Brewers of Europe. A entidade estima que 100.000 dos 2 milhões de empregos do setor no bloco podem ser perdidos como resultado da mudança.

Analistas ouvidos pelo FT estimam que as importações de cervejas mexicanas dos EUA representam cerca de 85% das vendas da Constellation Brands, que produz a Corona. Já a fatia da Heineken é bem menor, com as vendas para os EUA representando somente 3% do total.

O caso do alumínio

As importações de alumínio para os EUA já estavam sujeitas a tarifas antes dos anúncios de Trump desta semana. As cervejarias, na verdade, ficaram numa situação pior, quando o departamento de comércio dos EUA adicionou importações de "cerveja" e "latas de alumínio vazias" à lista de produtos sujeitos a uma tarifa de 25%.