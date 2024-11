VR expande arena de atuação

O nome VR é sinônimo de vale-refeição no Brasil. Todo mundo conhece o cartão que é aceito em mais de 700 mil estabelecimentos comerciais e restaurantes Brasil adentro. Mas o que nem todo mundo sabe ainda é que a VR é hoje uma plataforma de serviços para trabalhadores e empregadores que vai muito além do vale-refeição.

No mercado há mais de 40 anos, a empresa foi responsável por inovações como a primeira a trazer para o Brasil o cartão com chip e a maquinha de pagamento, também a primeira marca a oferecer o crédito consignado privado. Mais recentemente, a VR lançou o SuperApp VR, que oferece uma série de benefícios aos trabalhadores das empresas.

Hoje, são 53 funcionalidades dentro do SuperApp da VR – o maior número entre os aplicativos de benefícios segundo análise da CardMonitor feita em 2024. A marca também lidera em funcionalidades únicas, com 11 itens, entre eles a possibilidade de bater ponto online, oferta de crédito pessoal e pagamento com o app via QR code em estabelecimentos comerciais e delivery.

Para ampliar a oferta de serviços às empresas e ao trabalhador, a VR adota três estratégias: crescimento orgânico e desenvolvimento interno de novas funções; aquisições de outras empresas que já oferecem algum serviço-alvo; e parcerias, permitindo que outras organizações pluguem suas funcionalidades no SuperApp.

“A VR acabou virando sinônimo de categoria, mas a empresa cresceu, foi fazendo algumas aquisições, e hoje serve como plataforma tanto para os RHs como para os trabalhadores”, explica Renato Teixeira, diretor-executivo de Produtos Pessoa Jurídica na VR.

Desde 2020, a empresa adquiriu quatro companhias dos setores mobilidade, gestão de capital humano, marketplace e gestão de despesas corporativas. O objetivo é melhorar a jornada do empregador e do trabalhador por meio de seu ecossistema. Tudo isso está organizado em um menu de serviços no SuperApp, onde o trabalhador pode desde bater o ponto, checar seu saldo disponível nas diferentes carteiras, receber recomendações de estabelecimentos, ter acesso a crédito, por exemplo, antecipar o saque-aniversário do FGTS em até 3 minutos, e ainda receber cashback e participar de sorteios e ofertas para fazer o dinheiro render mais.

Um hub de serviços e benefícios

Com a VR, o RH pode, além de gerenciar a admissão e o ponto do trabalhador, os benefícios, holerite, gestão de férias e de escala e despesas corporativas, oferecer vantagens extras para seus colaboradores sem nenhum custo extra. “Hoje, a VR é um grande agregador de serviços e o SuperApp contribui com o engajamento e satisfação do trabalhador com a empresa", explica Cassio Carvalho, diretor-executivo de Produtos Pessoa Física. Ele ainda detalha que as empresas podem adquirir todas as funcionalidades ou apenas algumas delas, em módulos.

O que muda para quem usa VR

Para o trabalhador está tudo organizado no SuperApp em formatos de rotinas, onde aparece uma extensa lista de benefícios e serviços, a depender dos módulos contratados pelo empregador como ponto, férias ou mobilidade. Já nas carteiras de benefícios, ele pode fazer a gestão dos saldos depositados em seu cartão, consultar gastos sugeridos e fazer uso de seu cashback acumulado. “Se é um posto de combustível, por exemplo, o valor vai sair da conta de mobilidade. Caso seja um restaurante, o débito será feito na conta de refeição, e assim por diante”, explica Cassio Carvalho, diretor-executivo da VR.

Também é possível acessar dentro do SuperApp a modalidade de empréstimo pessoal, via Saque Aniversário do FGTS ou empréstimo consignado, e usufruir do cashback ao fazer compras de parceiros identificados dentro do SuperApp e enviar a nota fiscal, também pelo aplicativo.

Mais recentemente, o SuperApp VR ganhou um marketplace. Ali o trabalhador pode fazer compras de diferentes itens com descontos atrativos negociados de forma exclusiva pela VR para seus usuários.

Da mesma forma, parcerias com instituições de ensino geram desconto em cursos para os usuários do aplicativo. “Estamos sempre pensando em como levar vantagens adicionais ao trabalhador promovendo saúde e bem-estar para ele e sua família. Queremos facilitar a sua vida e fazer com que o seu dinheiro renda mais”, diz Carvalho.