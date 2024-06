Por que as ações do Banco do Brasil (BBAS3) preocupam essa analista?

À primeira vista, as ações do Banco do Brasil (BBAS3) parecem baratas e em bom ponto de entrada na bolsa de valores, afirma a analista Larissa Quaresma, da Empiricus.

No entanto, segundo ela, o BB é o “barato que pode sair caro”. E os principais fatores que explicam isso são:

A possível queda de rentabilidade ; O aumento na inadimplência; e Os riscos políticos .

Por isso, a analista aposta na ação de um outro banco da B3 que está em bom ponto de entrada e deve surpreender ao longo do ano.

Quais são os riscos de investir no Banco do Brasil?

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) é um dos principais indicadores do setor financeiro e mede a rentabilidade do negócio.

No primeiro trimestre de 2024, o ROE do Banco do Brasil foi de 21,7%. O número é considerado alto – o segundo maior dentre os “bancões”.

Mas a analista vê possibilidade não desprezível desse indicador de rentabilidade cair ao longo do tempo. Isso porque, ao contrário de outros bancos, há um movimento na inadimplência desfavorável para o BB, avalia Larissa.

“Enquanto todos os bancos estão reduzindo a inadimplência, o BB está vendo as provisões embicarem para cima. Olhar o resultado do primeiro trimestre pode ser enganador porque você compara com o primeiro trimestre de 2023, quando teve provisão extraordinária por conta do caso Americanas. Ao tirar isso da conta, ainda vemos essa linha crescendo”, avalia.

Adicionalmente, o spread – diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que ele mesmo paga ao captar dinheiro – começa a cair por causa do novo direcionamento do banco, afirma Larissa.

Por isso, ela acredita que o BB tem “grande risco” de não cumprir o guidance (expectativa) de lucro para o ano. “Não durmo tranquila com essa ação, apesar do valuation aparentemente barato”.

Também pouco otimista com o banco, o CIO da Empiricus Gestão, João Piccioni, acredita que deve haver uma deterioração nos resultados do Banco do Brasil por causa de uma possível pressão do governo federal em relação a políticas de expansão de crédito.

“Acho que isso vai acabar acontecendo quando a economia patinar e os problemas ficarem mais evidentes. Acredito que o governo vai querer usar o BB como instrumento”, afirmou.

Saiba em qual ação de banco investir

Os analistas enxergam outra opção melhor para investir no setor. Trata-se de um bancão que tem surpreendido o mercado sistematicamente, trimestre após trimestre, com resultados acima das expectativas.

“No 1T24, foi possível observar redução da inadimplência e a melhor eficiência operacional da história do banco, o que nos deixa confiantes de que o guidance de 2024 será atingido”, avaliou.

O crescimento dos spreads acima das estimativas do mercado também chamou a atenção.

Além disso, a ação deste banco também é uma boa opção para os entusiastas de dividendos: ele paga proventos aos acionistas todos os meses e tem um dividend yield esperado para os próximos 24 meses de 8,3%.

Apesar do histórico positivo, a analista ainda vê a ação em bom ponto de entrada em relação a sua média histórica.

Esta ação, inclusive, está na carteira das 10 melhores ações para investir agora, elaborada pela Empiricus Research.

VEJA AQUI: ESTE É O MELHOR BANCO PARA INVESTIR AGORA

