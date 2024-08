Maxi Renda (MXRF11): mesmo com captação de R$ 1 bi, não é hora de investir

Um bilhão de reais: esse foi o valor captado pelo maior fundo imobiliário do mercado em número de cotistas, o Maxi Renda (MXRF11), no início de agosto. A operação foi a maior emissão de cotas do FII e provou o favoritismo do ativo no mercado.

Embora o MXRF11 seja o “queridinho” dos investidores, o fundo imobiliário ficou de fora de uma carteira que seleciona os 5 melhores FIIs para investir no mês.

Esse portfólio é criado mensalmente pelo analista Caio Araujo, da Empiricus Research, com o objetivo de fazer uma curadoria dos ativos mais promissores de diferentes segmentos imobiliários.

No mês de agosto, o Maxi Renda ficou de fora da carteira mesmo com a captação bilionária, mas o analista destaca um segmento de preferência para investir no cenário atual:

“O posicionamento em fundos imobiliários de crédito segue prioritário, diante de uma relação risco-retorno favorável. É possível capturar até 11% de dividend yield líquido de Imposto de Renda e algumas carteiras de crédito são indexadas até IPCA + 8%”, afirmou no programa Giro do Mercado.

É claro que, mesmo com a preferência pelos fundos de crédito, eles não são os únicos que compõem o portfólio.

Caio Araujo reuniu os melhores fundos de tijolo, papel e fundos de fundos nessa carteira de 5 ativos mais promissores. Para ter ideia, segundo as projeções do analista, um desses ativos pode entregar lucro de até 15% nos próximos 12 meses.

‘Fio de esperança para um final feliz em 2024’: FIIs podem surfar alívio do mercado?

O mês de julho gerou um alívio nos ativos de risco em geral após o governo dar sinais de maior comprometimento com as contas públicas. O Ifix, principal índice dos fundos imobiliários na bolsa, refletiu esse ânimo mais positivo no mercado.

O índice teve uma ligeira alta de 0,5% no mês e a carteira de top 5 fundos imobiliários do mês foi capaz de quase dobrar esse retorno, com um ganho de 0,99% no mesmo período.

É claro que retornos passados não garantem lucros futuros. Mas para Caio, essa melhora nos ativos de risco no último mês é “um fio de esperança para um final feliz em 2024”.

A boa notícia é que é possível “surfar” esse movimento com a carteira de melhores fundos imobiliários para investir em agosto, selecionada a dedo pelo analista. O portfólio pode ser acessado gratuitamente neste link por qualquer investidor interessado em buscar ganhos com uma classe de ativos que:

Pode gerar lucros por meio da valorização das cotas;

Tem potencial de renda extra consistente;

Paga dividendos sem nenhuma cobrança de Imposto de Renda.

Para dar um spoiler dessa carteira, uma das recomendações é o fundo imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11).

O fundo se destaca pela previsibilidade dos seus dividendos e possui uma diversificação atrativa com contratos de escritórios, galpões, laboratórios, data centers e varejo.

A expectativa é de que o retorno desse FII seja de 15% nos próximos 12 meses, considerando o potencial de valorização das cotas e de distribuição de dividendos.

Até dois dígitos de renda extra: analista liberou carteira de fundos imobiliários gratuitamente

Embora o ALZR11 seja um FII de qualidade e Caio Araujo tenha boas perspectivas para o papel, ele não é o único que deve compor o portfólio no cenário atual.

O analista recomenda sempre focar na diversificação setorial e, por isso, selecionou outros 4 ativos que estão descontados e podem gerar bons retornos para o investidor.

Esta carteira completa pode ser acessada de forma totalmente gratuita.

O processo é muito simples: basta clicar neste link – ou em qualquer outro desta matéria – e seguir as instruções.

Lembre-se: é totalmente gratuito. É possível simplesmente conhecer os ativos e, só depois, decidir se fazem sentido para sua estratégia de investimentos:

