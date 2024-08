Este é o líder que toda empresa procura, mas poucos estão prontos para o desafio; veja quem é

Existe um perfil de liderança que as empresas estão desesperadas para encontrar. São aquelas capazes de navegar pelas complexidades do mercado sem deixar de lado a saúde financeira e o crescimento sustentável do negócio. Mas identificar esse profissional é uma tarefa bastante desafiadora.

A razão é simples: profissionais que combinam liderança com conhecimentos financeiros são verdadeiras joias raras no mercado. E quando as empresas têm a sorte de encontrar alguém com esse perfil, fazem de tudo para mantê-lo. Por isso, posições de liderança em áreas financeiras são altamente valorizadas.

É isso o que mostra o Estudo de Remuneração 2024 da Michael Page, referência em recrutamento e seleção de profissionais para posições de alta e média gerência. "Haverá um enfoque cada vez maior nas habilidades e experiências necessárias para entregar resultados de qualidade", projeta.

Cresce procura por líderes financeiros, diz estudo

De acordo com o estudo, há uma demanda crescente por líderes financeiros que não apenas entendam de números, mas que também tenham uma visão estratégica capaz de guiar as empresas através das incertezas econômicas.

Esses profissionais, que combinam expertise técnica com habilidades de liderança inspiradora, são os mais procurados pelas grandes corporações. "A liderança de finanças precisa cada vez mais falar sobre negócios", diz.

"É esperado que os profissionais saibam participar dessas discussões em alta, que conheçam os segmentos e conectem isso com finanças, traduzindo esta relação em estratégias para o negócio", completa o levantamento.

Cargos em destaque para quem tem habilidades financeiras

Além disso, a pesquisa projeta os cargos em destaque para quem possui sólidas habilidades em finanças corporativas. Veja, abaixo, o que diz o estudo.

Diretoria Financeira (CFO)

Alinhamento estratégico ao perfil executivo;

Alta demanda devido a mudanças na rota estratégica das empresas.

Executivos de Fusões e Aquisições

Aumentada procura para liderar processos de M&A;

Responsáveis por integrar operações e maximizar sinergias.

Controllers de Reporte

Necessidade de domínio do inglês;

Encarregados de realizar a controladoria da empresa.

Executivos Financeiros e Tributários

Alta demanda em razão da complexidade fiscal do sistema nacional;

Importância crescente com a entrada de novos investidores no país.

Executivos de Compliance

Foco em garantir conformidade com normas e evitar crises bancárias;

Essenciais para manter a governança corporativa e evitar colapsos financeiros.

Aqui está o caminho para conquistar essas posições

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta, entre os dias 21 e 29 de agosto, a segunda edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

