Kinea e Creditas lançam primeiro fundo imobiliário do mercado atrelado ao home equity

A Kinea e a Creditas anunciaram nesta quarta-feira, 22, o lançamento do primeiro fundo imobiliário atrelado ao home equity. Trata-se do Kinea Creditas (KCRE11), que investe em CRIs, ativos de renda fixa com lastro imobiliário, tem risco moderado, sendo aberto para qualquer investidor, com um preço de aproximadamente R$100 por cota.

O fundo, que acaba de captar R$ 360 milhões, está disponível para ser negociado nas plataformas de investimento a partir de hoje. O KCRE11 terá a particularidade de investir em home equity, ou seja, investir em CRIs lastreados, prioritariamente, mas não de forma exclusiva, em créditos imobiliários originados pela Creditas Soluções Financeiras ou sociedades integrantes do grupo.

Segundo o gestor Flávio Cagno, o fundo complementará o portifólio de fundos imobiliários já conceituados na Kinea.“Com o recente avanço legal que permite as pessoas utilizarem seus imóveis como garantia de crédito, a parceria com a Creditas é muito relevante já que possibilita oferecermos aos investidores um novo ativo que poderá complementar a sua carteira de investimentos”, pondera.

Para a Creditas, a parceria permite que ofereça não só crédito de qualidade e saudável para os seus clientes como também uma opção de poupar e fazer investimentos. “A Creditas foi pioneira em oferecer a modalidade de Home Equity no país e com a novidade, reforçamos ainda mais nossa já forte atuação no setor imobiliário.