Comércio paulista cresce 14,3% nos primeiros oito meses de 2024

O setor de comércio de São Paulo registrou um crescimento de 14,3% de janeiro a agosto de 2024, com a abertura de 93 mil novas empresas. Os dados foram divulgados em primeira mão à EXAME pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do estado.

O segmento de “Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas” registrou a abertura de 10,7 mil novas empresas, um crescimento de 67,7%. O “Comércio por Atacado” contabilizou 15,5 mil novos negócios, um aumento de 56,8%, enquanto o “Comércio Varejista” manteve seu ritmo, com 66,5 mil novas empresas e um crescimento de 2,5%, mostra o levantamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à SDE.

"Esse crescimento na abertura de empresas no setor do comércio é um reflexo na melhoria do ambiente de negócios e da força produtiva de São Paulo. O comércio impacta diretamente na geração de renda e emprego das pequenas, médias e grandes cidades", disse Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do estado.

Além disso, nos primeiros oito meses deste ano, houve um crescimento de 54,7% nas vagas de emprego do setor de serviços ofertadas pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram disponibilizadas 43,8 mil vagas nos diversos segmentos do setor em 2024, comparadas às 28,3 mil em 2023.

Microcrédito para pequenos comerciantes

Segundo a secretaria, de janeiro a agosto, foram liberados R$ 67,6 milhões para micro e pequenos empreendedores, formais ou informais, do setor do comércio, por meio do Banco do Povo Paulista (BPP). Foram mais de 4,4 mil operações para microempreendedores que atuam nos segmentos de vestuário, comércio em geral, gêneros alimentícios, materiais de construção, entre outros.

Com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, o BPP oferece condições facilitadas em três linhas de crédito exclusivas: Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro.

Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual.

Dono de uma empresa de funilaria e pintura automotiva, que utiliza a técnica do martelinho de ouro (serviço artesanal para desamassar carros), Rodolfo Fernando Volpe, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, recorreu ao microcrédito do BPP para concluir a obra de reforma da oficina.

"Foi um investimento com juros acessíveis para voltar a atuar com força total. Já quero pegar novamente para renovar algumas ferramentas. É uma linha de crédito muito diferente das outras", disse ele.

No ramo há uma década, ele está prestes a deixar de ser um microempreendedor individual (MEI) para abrir uma microempresa (ME).