‘Oferecemos entretenimento com segurança’, diz presidente da Loterj sobre bets

O presidente da Loterj, Hazenclever Lopes Cançado, afirmou que o processo de regulamentação de casas de apostas e jogos online em âmbito estadual traz transparência para o recolhimento de tributos e coibe a clandestinidade. Segundo ele, o estado do Rio de Janeiro serve de modelo ao resto do País quando o assunto é a aplicação dos recursos gerados pela atividade.

“Somos a primeira loteria estadual a regulamentar casas de apostas e jogos online no País, o que favorece o jogo responsável, gera empregos, movimenta a roda da economia e estabelece o recolhimento de tributos de forma transparente”, disse à Esfera Brasil.

“Nos últimos três anos, o governo de Cláudio Castro ampliou em quase cinco vezes os investimentos na área social com recursos da Loterj: R$ 1,5 milhão em 2022; R$ 4 milhões em 2023; e, de janeiro a dezembro de 2024, mais de R$ 7 milhões. Esse crescimento é proporcional ao processo de legalização das bets”, completou.

Em abril de 2023, a Loterj aproveitou uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que retirou o monopólio da União para explorar os serviços de loterias, para abrir um edital de credenciamento de empresas de apostas virtuais.

O presidente da Loterj defende que, ao atuarem no segmento de apostas online e bets, os empresários passam a contribuir diretamente para o desenvolvimento social a partir de iniciativas promovidas pelo estado, além de investimentos em serviços de apoio psicológico como forma de conter os riscos de ludopatia. Em entrevista à Revista Esfera, Cançado ainda citou contribuições ao enfrentamento à violência doméstica pelo direcionamento de recursos ao Lar da Mulher, além de ações para o desenvolvimento de crianças nas comunidades Vila do João, Cidade de Deus e Batan.

“Seguimos abrindo perspectivas de negócios e alavancando a economia do Rio de Janeiro. Nosso estado é a segunda maior economia do País, com 17,5 milhões de habitantes, mais do que a população de muitos países da Europa. Temos alta porcentagem de conectividade digital e somos a marca do Brasil como destino turístico. Um mercado muito atrativo, um hub para a indústria de apostas e jogos online”, argumentou.

Pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado e divulgada nesta terça-feira, 1º, aponta que 22 milhões de brasileiros utilizaram os serviços de bets no último mês. A maioria é formada por homens com idade entre 16 e 39 anos. Somado a isso, setores da economia têm chamado a atenção para o impacto desse hábito no consumo das famílias brasileiras.

Por sua vez, Cançado contou que o movimento de regulamentar as apostas online conduzido pelo Rio de Janeiro tem servido como estímulo para que o debate seja aprofundado pelo Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.