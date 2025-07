IFIX em alta: Veja 5 fundos imobiliários comprar agora

Os fundos imobiliários (FIIs) foram o segundo melhor investimento do ano até agora, superando o ouro e ficando atrás apenas do Ibovespa, o índice de ações da bolsa.

No primeiro semestre, o IFIX — índice que acompanha os FIIs na B3 — registrou alta de 11,79%, enquanto o Ibovespa avançou 15,44% e o ouro teve ganho de 11,25%.

Agora em julho, o índice segue em alta de 0,33%, acumulando valorização de 12,17% no ano e conquistando sua nova máxima histórica: 3.495,42 pontos.

Os maiores ganhos até agora vieram dos FIIs de papel, isto é, aqueles que investem em títulos de renda fixa. Já os FIIs de tijolo, que investem em imóveis físicos, seguem com preços mais descontados — mas não deixam de ser oportunidade.

Nesse sentido, o analista Caio Araujo, especialista em FIIs da Empiricus Research, selecionou os 5 melhores fundos imobiliários para investir em julho. Para conferir as recomendações de forma gratuita, basta clicar no botão abaixo e liberar o seu acesso.

GRATUITO: ACESSE OS 5 FUNDOS IMOBILIÁRIOS RECOMENDADOS

Fundos imobiliários: o que esperar no 2º semestre?

A metade do ano já passou, e quem investiu em FIIs teve a chance de lucrar. Mas e agora — ainda vale a pena comprar?

De acordo com Caio Araujo, o principal vetor que pode destravar valor dessa categoria nos próximos meses é a expectativa de estabilização e queda dos juros.

Afinal, quando a Selic começar a ceder, os fundos (especialmente os de tijolo) podem ser beneficiados, já que hoje estão entre os ativos com os maiores descontos do mercado.

No entanto, as incertezas devem continuar no radar. Isso tanto pelo cenário fiscal e eleitoral brasileiro, quanto pela possibilidade de tributação de 5% nos rendimentos dos FIIs e Fiagros.

Além disso, o ritmo da política monetária pode ser mais lento do que o investidor gostaria: as estimativas indicam um corte na Selic só a partir do primeiro trimestre de 2026. Portanto, é preciso ser paciente — e montar um portfólio adequado para o cenário atual.

GRATUITO: LIBERE SEU ACESSO À CARTEIRA DE FIIS INDICADA POR CAIO ARAUJO

FIIs de tijolo versus FIIs de papel

Para o segundo semestre, vale separar a análise entre os FIIs de papel e os de tijolo, segundo o analista da Empiricus.

Os FIIs de papel ainda apresentam dividend yields elevados, acima de 12% ao ano, e seguem beneficiados pelo patamar atual da Selic.

Já os FIIs de tijolo , mais sensíveis ao ciclo dos juros, podem se valorizar à medida que o cenário de redução de taxas for se concretizando, considerando que mantenham os aluguéis saudáveis e uma boa ocupação.

Por conta desses fatores, o Caio Araujo recomenda tanto FIIs de tijolo quanto de papel em sua carteira, que registrou alta de 2,16% em junho contra 0,63% do IFIX. Para acessá-la na íntegra, basta clicar no botão abaixo. É gratuito.

VEJA OS FIIs DE PAPEL E TIJOLO INDICADOS PELO ANALISTA