O CEO que começa o dia navegando pelas redes sociais e depois treina como um atleta de alto nível

Ao contrário de muitos executivos que evitam telas ao acordar, Mark Zuckerberg começa o dia imerso nelas.

Por volta das 8h, ainda na cama, ele já está navegando no Facebook, WhatsApp e Messenger — uma forma de se atualizar rapidamente sobre o que está acontecendo no mundo.

Esse hábito, embora funcional para ele, às vezes toma mais tempo do que o desejado. Ainda assim, faz parte de uma rotina pensada para unir agilidade, concentração e preparo físico.

Equilíbrio corpo-mente em versão intensa

Após se atualizar nas redes, Zuckerberg direciona o foco para o corpo.

Ele pratica jiu-jitsu e MMA, atividades que considera física e intelectualmente desafiadoras. A escolha não é à toa: ele já declarou que anteriormente corria, mas abandonou as corridas por perceber que elas o faziam pensar demais. As artes marciais, ao contrário, exigem atenção total e ajudam a desligar a mente do trabalho.

Essa pausa ativa funciona como um reset mental. Em vez de deixar o pensamento vagar, ele opta por atividades que exigem concentração absoluta — uma estratégia para manter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Liderança com os dois pés no presente

A rotina de Zuckerberg reflete um estilo de liderança profundamente conectado com o presente.

Ele não tenta escapar da realidade digital — ele mergulha nela, logo ao acordar. Ao escolher começar o dia com redes sociais e depois migrar para o esforço físico de alta intensidade, ele demonstra uma abordagem prática, direta e voltada à ação.

É um modelo de produtividade que reconhece as distrações do mundo moderno, mas responde a elas com foco deliberado, autocontrole e disciplina. Ele corta o ruído não se afastando, mas enfrentando-o com ferramentas que mantêm sua mente clara e seu corpo preparado.

