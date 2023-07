Fiagro: segmento pode ter representatividade muito maior, diz Anbima

Os fundos de investimento do agronegócio (Fiagros) chegaram há pouco tempo na prateleira do investidor brasileiro, mas já estão demonstrando capacidade de expansão. O segmento foi o único do mercado de capitais a apresentar alta na captação ao longo do primeiro semestre, mostram dados da Anbima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.

Os Fiagros levantaram R$ 4,7 bilhões nos primeiros seis meses deste ano contra R$ 3,1 bilhões de 2022 – uma alta de 50,4%. O montante ainda é pequeno comparado a outros segmentos, como as debêntures, que levantaram R$ 78,1 bilhões no mesmo período.

Porém, o saldo positivo dos Fiagros no semestre – e a forte presença do agro na economia brasileira – levam a crer que o produto tem forte potencial de crescimento. A avaliação é de José Eduardo Laloni, vice-presidente da Anbima.

“O mercado pode absorver muito mais produtos [de agro] do que faz hoje. Acredito que o mercado deve ver um movimento parecido com o que aconteceu com os fundos imobiliários. Podemos ter uma representatividade muito grande [do segmento]”, afirmou Laloni em coletiva na última semana.

Recuperação no segundo semestre

Para o restante da indústria, o primeiro semestre foi desafiador em termos de captação. a A captação via ofertas caiu 35,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, somando R$ 153,4 bilhões captados no período. Mas a expectativa é de recuperação para o segundo semestre, na esteira do início do ciclo de cortes de juros.

“O ano começou desafiador e foi evoluindo para um final de semestre mais positivo. A renda variável, por exemplo, já deu sinais de melhora com R$ 6,5 bilhões captados em ofertas concluídas em junho”, avaliou Laloni.

