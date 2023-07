Agronegócio de São Paulo tem superávit de US$ 10 bilhões no primeiro semestre de 2023

O agronegócio de São Paulo registrou superávits mensais este ano, e o resultado do primeiro semestre é de um excedente de US$ 10,04 bilhões, segundo levantamento de pesquisadores do Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O crescimento foi de 6,4% na comparação com o mesmo período de 2022.

De acordo com o estudo, as exportações também tiveram alta de 6,1% no primeiro semestre, em comparação a igual período do ano passado, alcançando US$ 12,63 bilhões. Já as importações aumentaram 5,3%, totalizando US$ 2,59 bilhões.

Os principais países compradores de produtos paulistas foram a China, com 26% do total, com destaque para soja e carne; a União Europeia, com sucos, sucroalcooleiro e café; e os Estados Unidos, com sucos e carne.

Ainda segundo o levantamento do IEA, a participação do agronegócio no total exportado pelo Estado foi de 38,1%.

Em relação ao agro nacional, o comércio exterior de São Paulo representou 15,3% no ano, com alta de 0,3 pontos percentuais (p.p.) comparado ao mesmo período de 2022. As importações tiveram aumento de 0,8 p.p., passando de 30,3% para 31,1%.

De acordo com o governo, alguns produtos exportados por São Paulo têm participação, em valores, que ultrapassam 50% do total nacional, entre eles os sucos (85,1%), produtos alimentícios diversos (73,6%), produtos de origem vegetal (65,2%), complexo sucroalcooleiro (61,8%), plantas vivas e produtos de floricultura (58,7%).

Exportação e importação

No primeiro semestre do ano, os cinco principais grupos nas exportações do agronegócio de São Paulo foram:

sucroalcooleiro, com US$ 3,67 bilhões, e destaque para o açúcar;

complexo soja, com US$ 2,51 bilhões, em especial a soja em grão;

setor de carnes, com US$ 1,51 bilhão, principalmente a bovina;

produtos florestais, com US$ 1,31 bilhão, entre eles celulose e papel;

sucos, com US$ 964,37 milhões, destaque para o de laranja.

Os maiores aumentos nos valores exportados foram do complexo sucroalcooleiro, com alta de 22,6%, sucos (18,3%) e produtos florestais (2,4%). O estudo afirmou que as variações nas receitas do comércio exterior estão relacionadas às oscilações de preços e volumes exportados.

Nos seis primeiros meses, os principais produtos importados foram: salmão (US$ 195,73 milhões), papel (US$ 195,1 milhões) e trigo (US$ 182,81 milhões).