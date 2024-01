Esqueça Casas Bahia (BHIA3) e invista nesta outra varejista, diz analista

O ano de 2023 teve saldo positivo para o Ibovespa, com alta de mais de 20%, mas isso não significa que o ano não foi fácil para todas as ações. A varejista Casas Bahia (BHIA3) teve um dos piores desempenhos da bolsa brasileira e despencou 81% em 2023.

Em uma rápida retrospectiva, as ações da varejista chegaram a valer centavos em 2023 após dificuldades em entregar resultados sólidos em meio aos juros altos. Isso fez o papel BHIA3 se configurar como uma “penny stock” (ação que vale centavos) e quase foi excluído do Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira.

Como tentativa de salvar a cotação das ações, a empresa fez um grupamento no final de 2023.

É inegável que o último ano foi difícil para os papéis da varejista, mas a pergunta que fica para 2024 é: após a queda expressiva, vale a pena investir em Casas Bahia?

O analista Fernando Ferrer, da Empiricus Research, respondeu a esta pergunta no programa Giro do Mercado de forma incisiva: pensando em uma análise fundamentalista, de médio a longo prazo, não é uma boa escolha ter BHIA3 em carteira:

“Com tanta empresa boa no mercado, por que você vai investir em uma companhia que está com problema de estoque, em 9 anos de turnaround, dificuldade operacional enorme e que os competidores são nada menos do que Mercado Livre e Amazon?”, afirmou Ferrer.

Portanto, em 2024, o analista acredita que Casas Bahia continue passando por dificuldades e defende que é preciso alocar seu dinheiro em ações verdadeiramente boas.

Entre os papéis listados na bolsa, existem 10 que se destacam, segundo a equipe de análise da Empiricus Research, e que são os melhores para quem quer investir em janeiro e buscar lucros “gordos”.

Esta outra varejista pode valorizar até 148% e está entre as melhores para 2024

Como Ferrer afirma, existe “muita empresa boa no mercado”. Uma delas, segundo o analista, é justamente uma outra companhia no varejo que faz parte da carteira de 10 melhores ações para investir em janeiro de 2024.

Essa companhia é:

Líder de mercado no varejo de moda esportivo;

Está sendo negociada muito abaixo do que de fato vale; e

Tem um bom espaço para expansão dos seus negócios, segundo os analistas da Empiricus Research.

Isso mostra que há, sim, a oportunidade de buscar ganhar dinheiro com papéis do varejo sem abrir mão da qualidade dos ativos. Para ter ideia do potencial lucrativo neste papel, Ferrer calcula que esta ação pode subir até 148%.

Uma valorização como essa seria o suficiente para transformar:

R$ 1 mil em até R$ 2.480;

R$ 5 mil em até R$ 12.400;

R$ 12 mil em até R$ 29.760.

Ou seja, é possível mais do que dobrar o dinheiro investido com este papel. Só em dezembro, a ação valorizou 7,22% – equivalente a 136% do Ibovespa.

É claro que retornos passados não garantem lucros futuros, mas Ferrer e toda a equipe de analistas da Empiricus Research acreditam que este pode ser só o começo de um ciclo bem positivo para o ativo.

Sem mais delongas, a varejista que está entre as 10 melhores ações para investir agora é o Grupo SBF (SBFG3). A empresa é dona da Centauro e da Nike no Brasil e seus papéis ficaram baratos demais devido à aversão ao risco em meio aos juros altos.

Agora, com a perspectiva de continuidade do ciclo de queda da Selic, os analistas estimam que o mercado vai voltar a olhar para esta ação e quem se posicionar agora, enquanto ela ainda é negociada abaixo do que vale, pode se dar bem.

Mas veja bem: SBF não é a única recomendação da carteira para 2024. Embora o potencial lucrativo da ação seja bastante atraente, ela também carrega alto risco e, por isso, é uma “pimentinha” do portfólio, com o menor peso:

Um bom investidor sabe que é preciso diversificar os ativos para reduzir os riscos e potencializar os lucros. É exatamente por isso que, além de SBF, os analistas da Empiricus Research também recomendam outros 9 papéis que combinam:

Bons fundamentos;

Preços atrativos;

Gatilhos de valorização no curto prazo.

Trata-se de uma carteira completa que pode gerar bons lucros com ações de altíssima qualidade no portfólio. E o melhor: qualquer investidor interessado pode acessá-la de graça:

Casas Bahia não vale a pena, mas estas outras ações são as mais atrativas do mercado para comprar agora

Portanto, o recado dos analistas é claro: é hora de investir em boas ações para buscar lucros atrativos sem “perder o sono”. Estas 10 ações foram selecionadas pela Empiricus Research pensando neste objetivo e qualquer interessado pode conhecer os papéis sem pagar nada.

Isso porque este portfólio está sendo liberado como uma cortesia da Empiricus Research. Lembre-se: uma ação você já sabe, é a SBF. Agora, pode conhecer outras 9 com bons fundamentos e que podem turbinar sua vida financeira.

Basta acessar o botão abaixo ou qualquer outro link desta matéria e seguir as instruções:

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus