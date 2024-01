Ganhar mais ou ter realização profissional? Essa carreira pode combinar o melhor dos dois mundos

Ganhar mais ou sentir-se realizado profissionalmente? Essa difícil decisão é comum para muitos profissionais em certo momento da carreira. No entanto, um novo segmento de atuação desponta como a combinação ideal entre os dois mundos.

Estamos falando do mercado de trabalho para especialistas em ESG. Nesse setor, é possível aliar boas remunerações com propósito na carreira e satisfação profissional.

Os salários podem chegar a R$ 35 mil

Para ter uma ideia, o Guia Salarial Robert Half 2023 revela que um especialista em ESG pode chegar a ganhar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por mês.

Em posições mais altas, como cargos de liderança, esse valor pode mais que dobrar. Um levantamento da PageGroup mostra que o cargo de integrante de conselho de administração com foco em ESG é uma das posições que devem deslanchar em 2024. Os salários estão entre R$ 25 mil e R$ 35 mil por reunião (média de 12 reuniões ao ano).

Além disso, é um ramo de atuação em pleno crescimento, com milhares de novas posições surgindo todos os anos. O estudo Global Green Skills Report 2023, feito pelo LinkedIn, afirma que a presença de talentos verdes aumentou 38,5% entre 2015 e 2021.

Funcionários de empresa ESG são mais felizes, diz estudo

A realização profissional é outro ponto que chama a atenção. Segundo um estudo da startup Humanizadas, funcionários são mais felizes quando trabalham em empresas sustentáveis. A pesquisa mostra que 85% dos colaboradores de companhias ESG estão satisfeitos com suas posições e recomendam seus trabalhos atuais.

Os dados chamam atenção especialmente quando comparados aos números gerais do mercado: apenas 40% dos profissionais estão realizados em suas posições de trabalho, de acordo com uma pesquisa realizada pelo LinkedIn globalmente.

Segundo especialistas, essa diferença entre a realidade das empresas ESG e os dados gerais do mercado ocorre pois as carreiras em ESG costumam estar alinhadas com a promoção de práticas mais sustentáveis e adoção de iniciativas de responsabilidade social. Para muitos colaboradores, observar o impacto positivo do seu trabalho na sociedade e no mundo traz satisfação profissional e a sensação de propósito.

Por que apostar em uma carreira em ESG para 2024?

Apostar em uma carreira em ESG para 2024 pode ser uma escolha estratégica por várias razões. Veja quatro motivos para apostar nesse mercado no ano que se inicia.

1. Seu trabalho terá impacto positivo

Seja envolvendo-se em práticas sustentáveis, promovendo responsabilidade social ou desenvolvendo estratégias de governança ética, trabalhar com ESG é fazer a diferença em questões que importam.

2. Há uma demanda crescente por profissionais especializados

À medida que mais empresas adotam práticas sustentáveis, a demanda por profissionais especializados cresce – e mais posições surgem para quem domina o ESG. Segundo o estudo “Future of Jobs”, conduzido em parceria pelo Fórum Econômico Mundial e pela Fundação Dom Cabral, o especialista em sustentabilidade aparece em segundo lugar, atrás apenas do especialista em inteligência artificial.

3. Você sentirá satisfação e propósito com a sua carreira

Muitos profissionais encontram satisfação em trabalhar em algo que vai além dos resultados financeiros, contribuindo para um propósito mais amplo – e, como mostra o estudo da Humanizadas, uma carreira em ESG oferece isso.

4. Os salários são bastante atrativos

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME