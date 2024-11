Cosan (CSAN3): da ‘bacia das almas’ para um upside de 65%

A Cosan não vive o seu melhor momento. Além da desistência do IPO da Moove, a companhia lida com altos níveis de endividamento, apesar de estar passando por um processo de desalavancagem.

No ano, os papéis da holding já caíram mais de 35% e nem mesmo o anúncio da troca de CEO e executivos dentro da companhia e da sua subsidiária, a Raízen (RAIZ4), parece ter animado os mercados.

Nesse cenário, muitos investidores preferem deixar a ação fora das carteiras. Recentemente, o co-fundador da Empiricus Research, Rodolfo Amstalden disse em um podcast para assinantes que “o papel [Cosan (CSAN3)] continua na bacia das almas”.

Contudo, Amstalden ressalta que, apesar do desempenho ruim da Cosan na bolsa, “existe um upside tácito no papel, muito significativo”.

Na visão do analista, há um obstáculo na tese de Cosan que, se resolvido, tem potencial para fazer as ações da companhia saltarem até 65%.

R$ 12 para até R$ 20: o que pode fazer as ações da Cosan (CSAN3) dispararem?

Segundo o co-fundador da Empiricus, o principal problema da Cosan (CSAN3) neste momento é o alto nível de endividamento, atrelado a uma geração de caixa abaixo do esperado.

Nas estimativas da casa, o indicador dívida líquida/ Ebitda da companhia está em 2,7x, o que é considerado “distante do ideal para um cenário de juros altos e geração de caixa aquém do ideal”.

Assim, Amstalden aponta que “enquanto não enfrentar esse problema de uma forma definitiva, é difícil Cosan subir”.

Nesse sentido, a nomeação de Marcelo Martins para assumir o cargo de CEO da Cosan, a partir de novembro, foi recebida como uma boa notícia, apontou Rodolfo.

O analista ainda citou a entrevista do futuro CEO ao Brasil Journal. Na conversa, Martins sinalizou que o objetivo é acelerar o processo de desalavancagem e tocou em um ponto delicado para os investidores: a posição da Cosan na Vale (VALE3).

Acontece que a compra de 4,9% de participação na Vale em 2022, foi desde o início vista como anticíclica, especialmente por conta dos desafios que a mineradora enfrentava. Além disso, a posição na companhia foi um dos principais fatores que contribuíram para a piora dos resultados da Cosan.

A fala de Marcelo Martins de que a participação da companhia na Vale é algo para ser avaliado não só estrategicamente, como taticamente, aponta para a possível venda de uma parte da participação da Cosan na mineradora, destacou Rodolfo.

Para o analista, esse é o movimento que seria capaz de tirar as ações da Cosan (CSAN3) do atual estado de “letargia”.

Segundo Amstalden, apesar do momento difícil vivido pela holding, os papéis Cosan têm um potencial de valorização significativo. E que diante da resolução dos problemas enfrentados pela companhia — tendo a venda da participação na Vale como principal solução — a ação teria potencial para alcançar até R$ 20.

Considerando o preço de fechamento do último pregão (28), estamos falando de um potencial de até 65% de valorização para Cosan (CSAN3). Assim, por conta desses fatores, a casa decidiu manter as ações da holding como uma das recomendações da Carteira 10 Ideias.

Gratuito: confira outras 9 ações além da Cosan (CSAN3) para comprar agora

Além do grande potencial de valorização das ações da Cosan (CSAN3), os analistas da Empiricus apontam outros três motivos para investir na companhia:

Fim da fase de investimentos e aceleração da desalavancagem; Alternativas para o crescimento de longo prazo ; e



Valuation descontado .

Nas estimativas da casa, as ações da Cosan negociam a um valuation “excessivamente descontado”, ultrapassando a faixa dos 15% a 20%. Para o investidor isso representa uma boa chance de compra.

Contudo, a Cosan (CSAN3) não é a única oportunidade no radar da casa neste momento. Além da holding, os analistas apontam para outras 9 ações que podem entregar bons retornos para o investidor.

E você pode conhecer as outras 9 ações recomendadas pela Empiricus para compra agora de forma gratuita.

Em parceria com os analistas, o Seu Dinheiro/Money Times, liberou o acesso ao relatório no qual revelam quais são as ações para investir agora, além da Cosan.

Junto com as recomendações, neste material, os analistas explicam o contexto macroeconômico e a tese de investimento em cada um dos ativos.

Para conhecer a carteira completa, é só clicar no botão abaixo e seguir as instruções. Fique tranquilo, pois o acesso é gratuito mesmo e em nenhum momento você será cobrado por este conteúdo.

GRATUITO: COSAN (CSAN3) E OUTRAS 9 AÇÕES PARA COMPRAR AGORA

