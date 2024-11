Não é Nvidia: mesmo com recorde de NVDA, analista prefere outra ação de IA

As ações da Nvidia bateram um novo recorde nas últimas semanas. No dia 22 de outubro, a “estrela” da inteligência artificial chegou à máxima de US$ 143,71 na Nasdaq, o que levou a empresa ao maior valor de mercado da história.

No dia, a empresa chegou a valer US$ 3,53 trilhões – cifra equivalente a mais de R$ 20 trilhões no câmbio atual – e se aproximou de destronar a Apple, outra gigante do setor de tecnologia que valia US$ 3,57 trilhões.

Quando o assunto é empresa que atua no segmento de IA, a Nvidia é uma das primeiras a surgir na mente do investidor. Só nos últimos 5 anos, as ações da companhia de semicondutores dispararam mais de 2.000% na Nasdaq:

Fonte: Google Finance

A empresa se tornou a grande líder do mercado de chips graças ao “boom” da inteligência artificial. Porém, enquanto parte do mercado só tem olhos para os papéis NVDA, alguns analistas vão na contramão e preferem ficar de fora dos holofotes da Nvidia.

Esse é o caso da equipe da gestora Elliot Management, fundada pelo americano Paul Elliot Singer. Em carta aos investidores em agosto deste ano, a gestora defendeu que o entusiasmo com a Nvidia é exagerado:

Fonte: Terra

Outro analista que prefere assistir às ações da Nvidia de fora é Enzo Pacheco, da Empiricus Research. O especialista em papéis internacionais reconhece o potencial da empresa e acredita que os próximos 5 a 10 anos devem ser positivos para a companhia.

No entanto, defende que a ação no patamar atual – com alta de 190% em 2024 – é bastante arisca. Isso porque, na visão de Pacheco, na mesma velocidade que os papéis sobem, podem desvalorizar na bolsa.

“A gente sempre tem que ter um pouco de cuidado vendo essas valorizações astronômicas num curto espaço de tempo”, afirmou.

Para buscar “surfar” o crescimento da inteligência artificial com preços mais atrativos, Pacheco recomenda uma outra companhia do setor que é uma das principais rivais da Nvidia e pode entregar retornos atrativos para o investidor.

Segundo o analista, a ação se tornou bem barata após quedas recentes nas cotações. Porém, com as big techs focando no segmento de inteligência artificial, a expectativa é de haja um impulso expressivo nos papéis dessa companhia.

NVIDIA NÃO ESTÁ ENTRE AS FAVORITAS: VEJA OUTRA AÇÃO DO SETOR DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Analista afirma que ações ligadas ao segmento de IA podem continuar surfando ‘boom’

Enzo Pacheco tem projeções positivas para o mercado de inteligência artificial. Na visão do analista, as ações do segmento devem continuar se beneficiando nos próximos meses e o “‘IA trade’ deve continuar firme e forte no curto prazo”.

Desde janeiro, o índice SOX, que representa 30 empresas de semicondutores, já valorizou 24% – o dobro do índice Dow Jones no mesmo período. Mas, para Enzo, esse pode ser só o começo do que esses ativos podem entregar.

Portanto, o cenário ainda é promissor, mas é preciso investir nos papéis certos para capturar o bom potencial lucrativo desse setor.

Para o analista, a ação favorita de chips está em um ponto de entrada bem interessante para os investidores que buscam surfar o “boom” da inteligência artificial.

GRATUITO: VEJA QUAL É ESSA AÇÃO PARA APROVEITAR CENÁRIO POSITIVO PARA AS IAs

Este papel está entre os favoritos para investir no mês de novembro – veja qual é

A ação escolhida por Enzo nem sempre está nas manchetes sobre investimentos, mas o analista destaca que ela é a sua favorita para buscar lucros nesse setor.

Não é à toa que a ação foi incluída em uma carteira que seleciona os 10 melhores papéis internacionais para investir agora. Trata-se de um portfólio que só recomenda a “nata” das empresas globais.

Para ter ideia, duas das empresas que compõem essa carteira são a Amazon e a Berkshire Hathaway, ambas gigantes no mundo todo.

Agora, esse papel de IA está entre os ativos recomendados e pode ajudar o acionista a capturar lucros “gordos” em moeda forte.

Em um relatório liberado gratuitamente para os leitores desta matéria, Enzo Pacheco revelou qual é essa ação e a tese completa do ativo.

Além do papel, o conteúdo completo também explica todas as outras 9 recomendações dessa carteira que seleciona o “filé mignon” do mercado internacional.

Para acessar o material, basta clicar neste link ou no botão abaixo. O processo é 100% gratuito:

RELATÓRIO GRATUITO: VEJA 10 AÇÕES PARA INVESTIR AGORA (AÇÃO DE IA ESTÁ NA LISTA)

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.