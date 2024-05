40 franquias baratas para quem quer deixar de ser funcionário a partir de R$ 2.850

Empreender tem se tornado uma alternativa cada vez mais atraente para aqueles que desejam deixar a rotina de funcionário e buscar maior autonomia. Neste contexto, as franquias surgem como uma opção viável e acessível.

As microfranquias, em especial, têm demonstrado um crescimento notável e uma consolidação significativa no mercado. Segundo estudo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem microfranquias quase dobrou nos últimos anos, com um aumento de 87%, passando de 322 para 604 em 2023.

Conheça alguns modelos de negócios simples e com investimento inicial de até R$ 135 mil:

TechDry Impermeabilizantes

A TechDry Impermeabilizantes é a primeira franquia especializada em impermeabilização e acabamento para construção civil. A marca tem linha própria de produtos e é associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising). Além disso, oferece modelo de franquia de baixo custo e boa lucratividade. O franqueado atua com a administração da unidade, venda dos produtos e prestação de serviços para aplicação. Tudo com o suporte da franqueadora.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 60 mil e R$ 100 mil

Tempo de retorno: 12 a 16 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal a partir de R$ 10 mil

Retorno do investimento: 2 a 3 meses

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamentomédio mensal: a partir de R$ 12 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Mordidela Burger Grill

Especializada em comida rápida, a Mordidela Burger Grill é uma rede de franquias que oferece refeições que vão do café da manhã até o jantar. O negócio oferece o suporte de um dos maiores grupos de franquias do Brasil, o ZNTT. Os franqueados atuam com a gestão, divulgação e atendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Retorno do investimento: 12 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

Baby Gym

Fundada em Porto Alegre em meados de 2014, a Baby Gym é uma inovadora rede de franquias que se dedica ao desenvolvimento social, afetivo, psicomotor, cognitivo, de comunicação e emocional de crianças de dois meses a quatro anos. Utilizando um ambiente seguro e estimulante, a Baby Gym oferece uma variedade de atividades físicas, lúdicas e multissensoriais que incluem jogos, brinquedos e exercícios especialmente projetados para promover o desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças. Além de fortalecer os laços familiares, a Baby Gym proporciona uma experiência divertida e educativa, onde os pais participam ativamente do crescimento e aprendizado dos seus filhos.

Investimento inicial: a partir de R$ 126 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 40 mil

Tempo de retorno: 15 meses

Maria Gasolina Express

A Maria Gasolina Express é uma rede de franquias de minimercados autônomos gourmet com mais de 150 franqueados espalhados por todo o Brasil. A rede se destaca pelo oferecimento de um mix variado de produtos e pelos espaços das lojas, com lay-out agradável e área de convivência com internet, micro-ondas e forno elétrico para que os clientes possam preparar e comer as suas refeições no local. O papel do franqueado é administrar o ponto comercial - o que pode ser feito em qualquer horário.

Valor de investimento: a partir de R$50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Tempo de retorno do investimento: 22 meses

SmartCred

A SmartCred é uma rede de franquias de crédito e soluções financeiras. A proposta da empresa é trabalhar com crédito de forma inteligente, oferecendo mais de 300 produtos e serviços com foco em soluções financeiras em 360º para os seus clientes. O papel do franqueado é atuar no gerenciamento da operação. Toda a parte de contratação e estrutura é papel da franqueadora.

Investimento inicial: a partir de R$ 14,5 mil

Faturamento médio mensal: R$17 mil

Tempo de retorno: 3 a 6 meses

Go Fit Box

Lançada em 2020, a Go Fit Box é uma rede de franquias de academia autônoma. Com foco na saúde e bem-estar das pessoas, o modelo consiste em um box que conta com equipamentos para que os usuários possam realizar treinamentos em cabines individuais e personalizadas. O franqueado não precisa ser professor de educação física e nem de funcionários, embora seja recomendado.

Investimento inicial: a partir de R$69 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$40 mil

Tempo de retorno: 12 meses

Rap Chef

Fundada por Israel Matias, a Rap Chef é uma inovadora rede de franquias de marmitas ultracongeladas que se destaca no mercado brasileiro. Com sede em São Paulo, a empresa foi criada com a missão de oferecer refeições saudáveis, acessíveis e deliciosas, idealizadas para atender especialmente mulheres, crianças e famílias. A Rap Chef começou sua jornada com uma linha fitness e, após uma fase de reinvenção, expandiu-se para um modelo de franquia bem-sucedido, contando hoje com mais de 500 freezers distribuídos por todo o Brasil. Cada unidade da franquia opera com o suporte total da marca, garantindo qualidade e satisfação tanto para os franqueados quanto para os consumidores finais.

Investimento inicial: a partir de R$20,9 mil

Faturamento médio mensal: entre R$10 mil e R$50 mil

Tempo de retorno: 6 a 12 meses

Conecta Obras

A Conecta Obras é uma big data de mapeamento de obras e reformas em andamento em nível nacional. A marca oferece as principais informações de cada obra em andamento, como nome do proprietário e profissional responsável, endereço, tamanho e datas de início e término de cada empreendimento. Empresas de mais de 220 setores como lojas de material de construção, revestimento, móveis , iluminação, tintas , vidros e diversos outros utilizam a Conecta Obras para prospecção de novos negócios e alcançarem seus resultados.

A Conecta Obras também atua na venda de unidades de franquia, ao adquirir uma unidade, é responsável pela prospecção, apresentação, fechamento e pós-venda.

Investimento inicial: a partir de R$50 mil

Faturamento médio mensal : R$48 mil

Tempo médio de retorno do investimento: 6 meses

Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui Projetos é uma rede que trabalha com projetos e um dos grandes diferenciais é que ela já entrega clientes aos seus franqueados A franquia é ideal para pessoas que querem sair da CLT e serem donos do próprio negócio. A rede trabalha com dois modelos, o home based, com baixo investimento, e o modelo escritório, que possui uma estrutura muito mais completa.

Investimento inicial: R$ 26.444,00

Faturamento médio mensal: R$ 4.988,00

Previsão média de retorno: 16 meses

Freshy Clean

A Freshy Clean é uma rede de franquias de limpeza com foco de expansão em Portugal. Na prática, o franqueado realiza a gestão da equipe de limpeza. Não é necessário que o franqueado faça o comercial da sua unidade, pois a franqueadora já entrega clientes aos seus franqueados. Com renda recorrente, a marca foca em brasileiros que desejam empreender no mercado português.

Investimento inicial : R$ 52.980,00 (Taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 135 mil

Prazo de retorno: 16 meses

GOU Odonto

A GOU Odonto é uma rede de franquias de clínicas odontológicas que trabalha com alta tecnologia, contando com Raio-X digital, muito mais preciso que o tradicional, clareamento com luz de LED, implantes odontológicos e também com um alinhador invisível de marca própria, o GOU Correct.

A franqueadora possui um modelo próprio para dentistas, a conversão de bandeira, ideal para flexibilizar o investimento inicial do dentista-investidor com um curto prazo de retorno. Na prática, o dentista foca no atendimento enquanto a rede repassa todos os treinamentos e transferência de Know-how para a gestão da clínica.

Investimento inicial total: a partir de R$ 30 mil (com taxa de franquia e instalações)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 150 mil a 200 mil

Previsão de retorno: 3 meses

Trip In

A Trip In é uma rede agência de viagens que trabalha tanto com pacotes nacionais quanto internacionais. A rede possui três modelos de franquias, desde o home based até a agência completa. O franqueado deve realizar a venda dos pacotes de viagem e atender os clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900

Prazo médio para retorno: de 6 a 18 meses

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50 mil

Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônicos e surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores. Com foco no PMEs e MEIs, a rede une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos.

A rede foca a sua expansão nos interiores do país. Presente em 24 estados, 250 cidades e com 700 franquias, a empresa oferece um atendimento humanizado e presencial por meio de sua rede, com produtos de alta tecnologia digital.

Investimento inicial: R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10.250

Prazo de retorno: 12 meses

Q! Donuts

Fundada em Campinas (SP), a Q! Donuts é uma rede especializada em donuts. Com diversos sabores para os paladares mais exigentes, os produtos oferecidos pela marca vão desde o donuts até cappuccinos e milk-shakes. As lojas contam com um ambiente alegre e descontraído, pensado para que os clientes se sintam acolhidos. Além disso, a marca lançou um modelo de negócio mais barato e com isenção de royalties durante o primeiro ano de operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 99,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Retorno do investimento: 24 meses

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial..

Investimento incial: R$22.050

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$ 150.000

Tempo de retorno do investimento: 5 meses

RSup!

A RSup! é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros. Com estrutura criada para dar suporte premium a clientes e franqueados, a marca vem se tornando uma das marcas do segmento de maior destaque e uma das redes de franquias que mais crescem no Brasil. O segredo? Transformar os franqueados em empresários que geram alto resultado. A é a única do Brasil com método patenteado de faturamento previsível e faturamento constante, além de oferecer um diferencial exclusivo: a franqueadora ajuda o investidor com a operação de forma prática e com foco em resultados.

Valor de investimento: a partir de R$25 mil

Faturamento Mensal (médio): a partir de R$100 mil

Tempo de retorno: até 6 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Valor de investimento: R$ 2.850,00

Faturamento médio mensal de uma unidade: R$11,5 mil

Tempo de retorno do investimento: 12 meses

Club4Kids

A Club4Kids é uma rede de franquias de aluguel de brinquedos para o dia a dia das crianças. Com modelo inovador, as locações vão de casinhas de atividades, até carrinhos, cadeiras de descanso e piscinas de bolinhas. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes e administração da unidade. A marca é associada da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Valor de investimento: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 7 mil

Tempo de retorno do investimento: 10 a 20 meses

Ecodecor

A Ecodecor é uma rede de franquias especializada em decoração e revestimentos de parede. Com linha exclusiva de produtos desenvolvidos em fábrica própria e fornecedores homologados, a empresa se destaca não apenas pela venda de materiais para revestimentos de parede, mas pelo atendimento completo oferecido também. O cliente, ao escolher o revestimento, já recebe o produto aplicado no imóvel desejado. São centenas de opções que vão do papel de parede líquido (Ecopaper) até linhas de revestimentos internos e externos. O papel do franqueado é prospectar clientes, administrar a unidade e a equipe. Tudo com o suporte da franqueadora.

Valor de investimento: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$20 mil

Tempo de retorno do investimento: 12 a 18 meses

Hyperlocal Franquia

A Hyperlocal Franquia é uma rede de franquias de tecnologia voltada para negócios. Com sistemas que ajudam donos de estabelecimentos com pagamentos, gestão e até delivery, a empresa conta com 60 unidades espalhadas pelo Brasil. O foco da expansão é nacional e o papel do franqueado é prospectar e administrar o atendimento dos clientes dentro da localidade definida.

Valor de investimento: R$ 25 mil

Faturamento médio (mês): R$ 15 mil (média dos 12 primeiros meses)

Retorno do investimento: 7 meses (médio)

Turquesa Esmalteria e Beleza

Fundada em 2012 por Laura López e Claudia Kiriyama, a Turquesa Esmalteria e Beleza é líder no mercado de beleza, especialista em serviços de manicure e alongamento de unhas. A empresa se destaca pelo seu compromisso com a sustentabilidade e inovação no setor de franquias de beleza.

A Turquesa Esmalteria e Beleza também é uma marca associada da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e, entre 2019 e 2022, recebeu a certificação de franquia internacional pela mesma associação. Este reconhecimento reflete o compromisso da empresa com a qualidade e a expansão internacional.

Investimento incial: a partir de R$ 69 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. Com 54 unidades atualmente, a marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento incial: a partir de R$ 14,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 4 mil

Retorno do investimento: até 6 meses

2Clean

A 2Clean é uma rede que se especializou em limpeza de todas as plataformas e ambientes de forma sustentável. Entre outros serviços, a empresa realiza a limpeza de automóveis com o equivalente a um copo d'água. Além de prospectar clientes e executar o serviço, o franqueado poderá atuar na limpeza de um simples tapete e sofá até carros, aviões e barcos.

Investimento inicial: a partir de R$ 18,4 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 7 mil

Retorno do investimento: 6 a 12 meses

Santa Carga Totens e Carregadores

Há quase 20 anos no mercado, a Santa Carga Totens e Carregadores é uma rede de franquias que trabalha com mídia paga dentro de estabelecimentos, eventos e outros. Os totens criados pela empresa, que é associada da ABF, exibem propagandas e disponibilizam pontos de recarga de dispositivos móveis. O modelo também pode ser instalado em localidades de qualquer porte desde que observadas as peculiaridades de cada região.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900

Faturamento médio mensal: R$ 8.000

Tempo de retorno: 8 meses

Home Angels

As unidades Home Angels prestam serviço de excelência em assistência física e emocional, tendo sempre um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias e entre os modelos da marca há uma opção para cidades até 50 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 40.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 70.000

Prazo estimado de retorno: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira é a maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 490 unidades, oferecendo serviços de limpeza residencial, limpeza empresarial, passadeira, limpeza pós-obra e sanitização com modelo home based para cidades acima de 30 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 45.920

Faturamento médio mensal: R$ 50.000

Prazo estimado de retorno: 14 meses

Bendito

O Bendito é uma cafeteria premium especializada em cookies, brownies e cafés gourmets. Com Carrinho Bendito, opróprio franqueado pode operar, sem necessidade de contratar funcionário, o que possibilita atuação em várias vertentes: eventos regionais, festas, levando uma experiência diferenciada de sabor para cidades de até 100 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 60.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Prazo estimado de retorno: de 24 a 36 meses

Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de bares e restaurantes criada em 2011, na zona oeste do Rio de Janeiro, pelo empresário Leandro Souza. No modelo vending machine, que é uma geladeira de autoatendimento que pode ser instalada em condomínios e clubes, por exemplo, a opção também atende as pequenas cidades dada a flexibilidade de espaço para a instalação e praticidade do produto comercializado: kit de espetinhos de churrascos limpos, congelados e temperados, prontos para o preparo em casa.

Investimento inicial: a partir de R$ 37.000 por máquina, sendo necessárias três máquinas para a implantação

Faturamento médio mensal: R$ 10.000 por máquina

Prazo estimado de retorno: de 12 a 18 meses

OdontoCompany

Com mais de 2000 unidades comercializadas espalhadas em todos os estados brasileiros, a OdontoCompany é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo e têm um modelo de negócio criado especialmente para cidades do interior, com até 30 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 120.000

Faturamento médio mensal: R$ 68.000

Prazo estimado de retorno: 16 a 20 meses

Total Clean

A Total Clean referência em limpeza de estofados, que atua no modelo home based, onde o profissional realiza o serviço diretamente no endereço do cliente, uma oportunidade de investimento para pequenas cidades.

Investimento inicial: R$ 34.000

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Padrão Enfermagem

Com a longevidade da população houve um avanço notável na oferta de serviços voltados para saúde e bem-estar da terceira idade. Fundada em 2006, a Padrão Enfermagem é especializada no agenciamento de profissionais da saúde para uma série de serviços primordiais aos pacientes, como: acompanhamento hospitalar, serviços de enfermagem, cuidador de idosos, entre outros.

Investimento inicial: R$ 80.000

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, o Emagrecentro foi fundado em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico, e oferece o método patenteado e certificado, desenvolvido por Edson Ramuth, denominado Método 4 fases. Atualmente, conta com mais de 350 operações.

Investimento inicial: R$ 134.400

Faturamento médio mensal: R$ 85.000

Prazo estimado de retorno: 6 a 12 meses

Ecoville

Fundada em 2007, a Ecoville é a maior rede de franquias de produtos de limpeza do Brasil. Com mais de 300 operações pelo país, a marca se posiciona como um centro de soluções de limpeza com especialistas no assunto para atender o consumidor final. O modelo de negócios da marca foi projetado para todos os tamanhos de cidade, tendo inclusive unidades em cidades abaixo até de 15 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 109.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

Minha Quitandinha

A startup de tecnologia em varejo Minha Quitandinha atua no modelo de franquia de minimercado autônomo em 21 estados sem intermediários para a realização das compras, com o propósito de proporcionar conveniência, qualidade e segurança a complexos residenciais ou comerciais. Com tamanhos a partir de dois metros quadrados, as lojas podem ser adaptadas para atender diversos tamanhos de condomínios, inclusive em cidades interioranas de até 200 mil habitantes.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

Yes! Cosmetics

Rede de cosméticos 100% veganos, a Yes! Cosmetics está no mercado há mais de 20 anos com itens de perfumaria, maquiagens e cuidados faciais e corporais. Contando com três modelos de negócios, a cápsula da beleza é a mais adequada para cidades a partir de 10 mil habitantes, principalmente por ser dinâmica e ocupar espaços pequenos, com área mínima de 2,40 metros quadrados.

Investimento inicial: a partir de R$ 70.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 25.000

Prazo de retorno: 10 a 15 meses

CotaFácil

Rede de franquias de soluções financeiras, a CotaFácil, fundada em 2015, foi idealizada com o objetivo de ajudar aqueles que possuem um sonho, seja do próprio negócio próprio, do carro ou da casa própria. Atualmente com mais de 530 unidades em operação pelo Brasil, a rede oferece quatro modelos de franquias, dentre eles, o home office que depende de até dois funcionários e o franqueado pode fazer toda a gestão em casa, por isso, é um grande atrativo para aqueles que pretendem se mudar para o interior.

Investimento inicial: a partir de R$ 24.997

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000

Prazo de retorno: entre 3 a 6 meses

Help Multas

Rede especializada em recursos de multas de trânsito, suspensão e cassação da CNH, a Help Multas foi criada em 2016, e já soma mais de 50 unidades em operação pelo Brasil. A rede que tem como foco otimizar o processo de realização de recursos e garantir soluções ágeis, oferece um modelo de negócios bem desenvolvido para cidades com 70 mil habitantes ou mais.