As melhores ações para investir em fevereiro; VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de fevereiro. Os papéis da companhia estão presentes em 8 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vale (VALE3), os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) anteciparam um ambiente operacional melhor para a Vale em 2024, com os mercados de minério de ferro caminhando para mais um ano de déficits e contínuas revisões positivas de lucros.

"Agora estamos mais confiantes de que a performance operacional mais fraca da empresa ficou para trás e que a produção/vendas e o desempenho de custos devem continuar a melhorar. Acreditamos que há muito pouco precificado nas ações neste momento."

Em segundo lugar do ranking das ações estão as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR4), com seis indicações cada um. Sobre o Itaú Unibanco, os analistas da Ágora disseram que o banco reportará melhores tendências no crescimento dos empréstimos individuais e na qualidade dos ativos. A estimativa é que o Itaú tenha lucro líquido de R$ 9,1 bilhões, com tanto a margem com clientes quanto os ganhos de tesouraria apresentando bom crescimento. O banco divulgará seu balanço na próxima semana, dia 5 de fevereiro, após o fechamento do mercado. "Esperamos que a receita de tarifas registre uma melhoria sequencial impulsionada pela sazonalidade, enquanto as despesas operacionais podem sofrer uma ligeira pressão de maiores volumes, despesas de marketing e ajustes salariais."

Sobre a Petrobras (PETR4), os analistas do BB Investimentos afirmam que a estatal segue apresentando bons resultados operacionais e financeiros, aproveitando-se dos investimentos que realizou visando reduzir os custos de extração. Recentemente, a empresa divulgou seus dados de reservas, indicando bom índice de reposição.

Além disso, o BB destaca que tese de investimentos combina um robusto plano de entrada de novas plataformas com um menor patamar de alavancagem e uma regra de dividendos alinhada aos principais peers globais, pagando 45% do fluxo de caixa livre. O plano estratégico para o período 2024-28 manteve o foco da companhia no pré-sal, junto com a regra de endividamento abaixo de US$ 65 bilhões, e as políticas de dividendos e de preços se mostraram menos desfavoráveis do que parte do mercado esperava. "Esperamos que a Petrobras siga com rentabilidade atrativa, ainda que os novos segmentos mais ligados a renováveis tenham retornos menores do que a média do portfólio do pré-sal no curto prazo."

Na terceira colocação aparecem os papéis da Sabesp (SBSP3), Banco do Brasil (BBAS3) e BB Seguridade (BBSE3). Veja ranking completo abaixo:

Ação Recomendação Vale (VALE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Petrobras (PETR4) 6 Sabesp (SBSP3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 5 BB Seguridade (BBSE3) 5 Localiza (RENT3) 4 Vivara (VIVA3) 4 Assaí (ASAI3) 4 WEG (WEGE3) 3 Bco Btg Pactual (BPAC11) 3 Direcional (DIRR3) 3 Equatorial (EQTL3) 3 Cyrela (CYRE3) 3 Embraer (EMBR3) 3 Copel (CPLE6) 2 JBS (JBSS3) 2 Cosan (CSAN3) 2 Ultrapar (UGPA3) 2 3R Petroleum (RRRP3) 2 Engie (EGIE3) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 Vibra Energia (VBBR3) 2 Prio (PRIO3) 2 Carrefour (CRFB3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 Cteep (TRPL4) 1 Klabin (KLBN11) 1 Multiplan (MULT3) 1 RaiaDrogasil (RADL3) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Cielo (CIEL3) 1 Dexxos Participacoes (DEXP3) 1 IVVB11 1 Marcopolo (POMO4) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Nubank (ROXO34) 1 Camil (CAML3) 1 Card System (CSDU3) 1 Copasa (CSMG3) 1 Suzano (SUZB3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Irani (RANI3) 1 Mater Dei (MATD3) 1 Raízen (RAIZ4) 1 Unipar (UNIP6) 1 YDUQS (YDUQ3) 1 Allos (ALOS3) 1 BRF (BRFS3) 1 Grupo SBF (SBFG3) 1 Rede D'or (RDOR3) 1 Totvs (TOTVS3) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 TIM (TIM3) 1 Tovts (TOTS3) 1 Lavvi Empreendimentos (LAVV3) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU3) 1 Natura (NTCO3) 1 Cury (CURY3) 1 CSN Mineração (CMIN3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Eletrobras (ELET3) 1 CCR (CCRO3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 B3 (B3SA3) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1

Carteiras recomendadas

Ágora Investimentos

Ação excluída: Ecorodovias

Ação incluída: WEG

Ação Peso (%) Carrefour (CRFB3) 10 Copel (CPLE6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: Gerdau

Ação incluída: Caixa Seguridade

Ação Peso (%) Bco Btg Pactual (BPAC11) 10 Caixa Seguridade ((CXSE3) 10 Cteep (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Cury, CSN Mineração, Lojas Renner, Taesa, Cemig, Bradespar e JBS

Ação incluída: Dexxos, IVVB11, BB Sguridade, Equatorial, Cielo, ABC Brasil e Marcopolo

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 6 Banco do Brasil (BBAS3) 16 BB Seguridade (BBSE3) 9 Cielo (CIEL3) 7 Dexxos Participacoes (DEXP3) 16 Direcional (DIRR3) 6 Equatorial (EQTL3) 8 IVVB11 10 Marcopolo (POMO4) 6 Petrobras (PETR4) 16

BTG Digital

Ação excluída: Eletrobras, Embraer e Vibra Energia

Ação incluída: Cyrela, Equatorial e Nubank

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYREL3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Localiza (RENT3) 10 Mercado Livre (MELI34) 10 Nubank (ROXO34) 10 Petrobras (PETR4) 15 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 5

CM Capital

Ação incluída: Banco do Brasil, BB Seguridade, Camil, Card System, Copasa, Embraer, Petrobras, Sabesp e Ultrapar

Ação excluída: Arezzo, B3, BTG Pactual, CBA, Cielo, Engie, Enauta, Gerdau e Klabin

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Camil (CAML3) 10 Card System (CSDU3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Azul e Gerdau

Ação incluída: 3R Petroleum e Unipar

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Engie ( EGIE3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Irani (RANI3) 10 Mater Dei (MATD3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Unipar (UNIP6) 10 Vale (VALE3) 10 YDUQS (YDUQ3) 10

Guide

Ação excluída: Eletrobras, Embraer, MRV e YUDQs

Ação incluída: Allos, Assaí, BRF e Totvs

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Assaí (ASAI3) 10 BRF ( BRFS3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cosan (CSAN3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Grupo SBF (SBFG3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Totvs (TOTVS3) 10 Vale (VALE3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Ambev, JBS, Raia Drogasil e Weg

Ação incluída: Embraer, Equatorial, Itaú e Vibra Energia

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 12 BTG Pactual (BPAC11) 8 Cyrela (CYRE3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 12 Lojas Renner (LREN3) 8 Petrobras (PETR4) 12 Vale (VALE3) 8 Vibra Energia (VBBR3) 10

PagBank

Ação excluída: Vale

Ação incluída: Sabesp

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Prio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 TIM (TIM3) 10 Tovts (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: Banco do Brasil, Log Comercial, Odontoprev e Taesa

Ação incluída: Arezzo, Itaú Unibanco, Lavvi Empreedimentos e SLC Agrícola

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Itaú Unibanco ((ITUB4)) 10 JBS (JBSSE3) 10 Lavvi Empreendimentos (LAVV3) 10 Metalurgica Gerdau (GOAU3) 10 Natura (NTCO3) 10 PRIO (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Santander

Ação excluída: Equatorial e Vibra

Ação incluída: Sabesp e Ultrapar

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 13 Vivara (VIVA3) 9

Terra

Ação excluída: Hypera

Ação incluída: Bradesco

Ação Peso (%) 3R Petroleum ON (RRRP3) 10 B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Vale (VALE3) 10

TC Investimentos

Ação excluída: CPFL Energia, JBS, JHSF, Minerva, Petrobras, Raízen, Santander, Vale e Vamos

Ação incluída: Assaí, Banco do Brasil, CSN Mineração, Cury, Direcional, Ecorodovias, Embraer, Sabesp e Vibra



Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 CSN Mineração (CMIN3) 10 Cury (CURY3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Resultados de janeiro

