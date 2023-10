Agenda de dividendos e JCP: ações que pagam proventos em outubro de 2023

Investidores de empresas como Rede D’Or (RDOR3), Itaú (ITUB4) e Tupy (TUPY3) são alguns dos que devem receber proventos no mês de julho em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP).

Dividendos e JCP são duas formas distintas de remuneração aos acionistas de uma empresa. A principal diferença entre eles é que os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física, enquanto os JCP têm uma alíquota de 15%.

Veja abaixo o calendário de distribuição de dividendos e JCP para o mês de outubro:

Bancos: Desenrola e juros do rotativo no radar

O Senado aprovou no início do mês o projeto de lei que limita os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% ao ano e que regulamenta o Desenrola, o programa de renegociação de dívidas do governo federal. O texto segue agora para sanção presidencial e prevê o prazo de 90 dias, após a sanção da futura lei, para que as instituições financeiras apresentem ao Conselho Monetário Nacional (CMN) e ao Banco Central (BC) uma proposta para os juros nos cartões. Caso isso não seja feito, o limite de 100% será permanente.

Desenrola em números

A Federação dos Bancos (Febraban) anunciou na última segunda-feira, 2, que nos meses de julho, agosto e setembro, o programa Desenrola negociou R$ 15,8 bilhões em volume, exclusivamente pela Faixa 2, no qual os débitos bancários são ajustados diretamente com a instituição financeira em condições especiais.

No período, o número de contratos de dívidas negociados alcançou 2,22 milhões, beneficiando um universo de 1,73 milhão de clientes bancários. Além disso, as instituições financeiras retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100.

O que são dividendos?

Os dividendos representam uma forma de remuneração para os acionistas, que detêm uma participação societária na empresa, e consistem em uma fração do lucro distribuído pela companhia.

Em geral, as empresas distribuem pelo menos 25% do lucro líquido ajustado aos acionistas, embora este percentual não seja legalmente exigido e possa ser definido pela empresa em seu estatuto social, podendo ser maior ou menor que esse patamar padrão.

O que são juros sobre o capital próprio?

Juros sobre capital próprio (JCP) são um tipo de provento que é distribuído aos acionistas pelas companhias. Assim como os dividendos, os JCP são uma forma de distribuir seus lucros aos seus acionistas ao longo de seu exercício.

Além disso, é importante notar que esse tipo de provento é uma invenção brasileira, funcionando como juros que a empresa deve aos sócios por emprestarem capital.

De fato, a maioria das empresas precisa de recursos para conseguir manter suas operações e crescer no início. O JCP seria, portanto, uma recompensação pelo empréstimo.

Como escolher ações?

Uma das formas mais eficazes de avaliar se vale a pena ou não comprar ações de determinada empresa, é acompanhar a divulgação de seus resultados. Afinal, além da política macroeconômica e da percepção de mercado sobre a companhia, os números que ela apresenta influenciam diretamente o desempenho de seus papeis na bolsa.

Para ter acesso a estes resultados, os investidores devem olhar para dois documentos divulgados trimestralmente, durante a chamada temporada de balanços, pelas empresas: o balanço patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Neles, é possível encontrar informações importantes para o processo de avaliação de uma empresa, como receita, lucro líquido, despesas, linhas operacionais, dentre outras. Saiba mais aqui.

