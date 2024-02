Veja o funcionamento da B3 e dos bancos nesta quarta-feira

A B3 (B3SA3) não abriu na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 12 e 13 de fevereiro, respectivamente. As negociações na bolsa brasileira voltam nesta quarta-feira de cinzas, dia 14, às 13h.

Depois do Carnaval, a bolsa ficará fechada nos seguintes feriados: Paixão de Cristo (29/03), Dia do Trabalho (1/05), Proclamação da República (15/11) e Natal (25/12).

Veja também:

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Em dias normais, o horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Bancos

Nas agências bancárias, o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.