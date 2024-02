Ibovespa agora: bolsa opera em queda na volta do Carnaval

O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira de Cinzas, 14. Na volta do Carnaval, o principal índice da bolsa de valores brasileira cai 0,59%, aos 127.274 pontos. Em um pregão mais curto, os investidores locais devem repercutir dados externos dos Estados Unidos e da zona do euro.

Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, adianta que o pregão desta quarta-feira de Cinzas promete ser negativo. Segundo ele, enquanto o mercado brasileiro local estava fechado no feriado, o EWZ, ETF de ações brasileiras negociado nos Estados Unidos, acumula uma queda próxima de 3% nesta semana. “Hoje devemos ter uma correção, bem como a desvalorização da moeda brasileira. Até a semana passada, estávamos com um cenário mais otimista de corte de juros.”

Uma das principais mudanças ocorreu na véspera, quando o Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês), que mensura a inflação americana, surpreendeu em janeiro e ficou acima das expectativas. O indicador subiu 0,3% ante o consenso de 0,2% de alta. Agora, os investidores seguem reduzindo as apostas para o início do corte de juros por lá. Quando o ano começou, a precificação estava para a reunião de março do Federal Reserve (Fed, banco central americano); agora, a possibilidade é postergada para junho.

Ibovespa agora

IBOV: -0,59%, aos 127.274 pontos.

Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, comenta que números recentes mostram um padrão de que a economia americana está mais aquecida desde o último mês de dezembro. Ele lembra que praticamente todos os dados vieram acima das expectativas em janeiro — entre eles, de geração de empregos, serviços, produção industrial e vendas do varejo.

“Dados fortes e aquecidos, que apontam para uma economia que diverge do padrão esperado do ‘pouso suave’ e moderação de preços gradual, aliado a um discurso do Fed de que só vai começar o corte de juros quando tiver bastante confiança de que o processo de estabilização de preços caminha em direção à meta de 2%, está fazendo com que os agentes do mercado adiem constantemente as expectativas em relação ao início de flexibilização monetária nos EUA”, diz.

Outros números de inflação que estão no radar dos investidores vieram do Reino Unido nesta manhã. Lá, a inflação ficou abaixo das expectativas: deflação de 0,6% em janeiro ante expectativa de uma queda de 0,3%. No acumulado de 12 meses, o CPI britânico está em 4%. Já a inflação ao produtor do país vem rodando em terreno negativo na comparação anual.

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,10% a R$ 4,967. Na sexta-feira, o dólar fechou em queda de 0,68%, cotado a R$ 4,961.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

