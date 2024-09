Rock in Rio: passagens de ônibus de São Paulo para o Rio até 400% mais caras em dia do festival

Os portões nos sete dias de espetáculo do Rock in Rio 2024 vão abrir às 14h. Tem fã que vem de fora do estado do Rio de Janeiro e vai pegar a estrada bem antes de chegar à Cidade do Rock. A capital fluminense se prepara para receber os turistas, com expectativa de alavancar a taxa de ocupação na rede hoteleira e de dar as boas-vindas na rodoviária e nos aeroportos. Em um levantamento feito pelo GLOBO, o valor da passagem pode ficar acima de 400% mais cara em dias do festival.

Os trechos avaliados foram de ônibus saindo da Rodoviária do Tietê, em São Paulo, com destino à Rodoviária do RJ. Foram comparados os preços das companhias sempre com as mesmas características, como horário de partida e de chegada e tipo de acento. O comparativo é entre esta sexta-feira, dia 6, e a próxima, dia 13, primeiro dia do festival, uma das datas com ingressos esgotados.

Os horários da madrugada são os que apresentam o maior aumento no valor das passagens, no espaço de uma semana. Em algumas das comparações, houve o aumento de até 179%. O destaque ficou com a opção de cama, da empresa Penha, com partida à 00h30. Neste caso, em que há o aumento de R$ 232,59 para R$ 1.229,59, o acréscimo é de 428,6%.

Pela aviação Águia Branca, o aumento pode chegar a 176%. Na viagem de 00h05, nesta sexta-feira, é possível comprar a opção leito-cama DD por R$ 274,89. Já no mesmo dia e horário da próxima semana, sairá por R$ 759,90. Quem optar por leito, com saída marcada para a 00h20, pode pagar R$ 149,90, enquanto que na próxima R$ 399,91.

A opção de cama na companhia Catarinense tem acréscimo de 218%, ao passar de R$ 189,99 para R$ 604,99, de uma semana para outra, com partida à 1h30. Já os leitos-camas sofrem um encarecimento um pouco menor, mas ainda passam a custar mais que o dobro no primeiro dia de shows. No Expresso Sul, à 00h05, vai de R$ 284,99 para R$ 759,99. No 1001, com saída à 00h35, o leito-cama vai de R$ 264,99 para R$ 739,99.

Valores e disponibilidades citados foram consultados no último dia 30.