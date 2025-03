Aplicativos FGTS e Caixa apresentam falhas no dia de pagamento de R$ 12 bi

Os aplicativos FGTS e Caixa Tem registraram instabilidades na tarde desta quinta-feira, 6, dificultando o acesso de trabalhadores às suas contas. Usuários relataram dificuldades para visualizar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e concluir transações. A Caixa Econômica Federal informou que está apurando a situação.

A falha ocorre no mesmo dia em que o banco iniciou o pagamento da primeira etapa dos recursos retidos pelo saque-aniversário do FGTS. Nessa fase, serão pagos valores de até R$ 3 mil, com um total de R$ 12 bilhões destinados a 12,2 milhões de trabalhadores.

Na semana passada, a Caixa já havia informado que o aplicativo do FGTS passaria por manutenção, afetando consultas de saldo e novas solicitações de saque. A previsão era de normalização até quarta-feira, 4 de março, mas os problemas persistem. O app permite verificar se o trabalhador tem direito a valores remanescentes após demissão.

Aí você quer sacar o dinheiro do FGTS que está liberado a partir de hoje e o App CAIXA TEM tá como?

