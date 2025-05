Reta final: 15 milhões ainda não declararam o imposto de renda

A reta final para entregar a declaração do imposto de renda (IRPF) de 2025 chegou. Os contribuintes obrigados a declarar têm até 30 de maio — ou seja, menos de cinco dias — para colocar as contas em dia com a Receita Federal — e mais de 15 milhões de pessoas ainda faltam se regularizar.

Segundo a Receita Federal, até às 11h dessa segunda-feira, 26, 31.796.803 pessoas entregaram a declaração, sendo que o órgão fiscalizador espera que 46 milhões entreguem. Desse número, 62% tem direito a restituição, enquanto 20,4% terão de pagar o complemento do imposto e 17,6% estão sem imposto a receber ou pagar.

As declarações simplificadas lideram o ranking, sendo 56,3% do total, enquanto as pré-preenchidas ficam na casa dos 48,8%. Do número total, 7,1% foram declarações que precisaram ser retificadas, ou seja, corrigidas.

O imposto de renda de 2025 traz novidades. A principal delas é a inclusão obrigatória de transações feitas via Pix e cartão de crédito na declaração. De acordo com o governo, a iniciativa visa ampliar o monitoramento da Receita Federal sobre as operações financeiras, como forma de coibir práticas como a sonegação fiscal.

Na prática, isso significa que as instituições financeiras precisarão repassar à Receita informações sobre todas as movimentações realizadas por esses meios, independentemente do valor envolvido.

Outra mudança relevante está na faixa de isenção. Estão dispensados de declarar quem recebe até R$ 2.259,20 por mês. Já aqueles com renda mensal de até R$ 2.824,00 também podem ficar isentos, desde que optem pelo desconto simplificado de R$ 564,80.

Quem precisa declarar o imposto de renda 2025?

A obrigatoriedade de realizar a declaração do IRPF 2025 é para todos os contribuintes que se enquadram em algumas situações específicas. A principal é ter recebido rendimentos tributáveis durante o ano de 2024 que, somados, estejam acima de R$ 33.888,00 (trinta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais). O valor é superior ao do ano passado, quando era R$ 30.639,90.

Rendimentos tributáveis englobam pontos como salários, horas extras, férias, comissões, pró-labore, aluguéis e pensões.

Outros critérios também exigem a declaração, incluindo:

O recebimento de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 200 mil;

Ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto;

Atividade rural que teve receita bruta superior a R$ 153.199,50 ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2024 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2024;

Quem realizou operações em bolsas de valores (verificar valores mínimos e condições);

Bens ou direitos (verificar valores mínimos e condições);

Bens e direitos no exterior (verificar valores mínimos e condições);

Novos residentes no Brasil;

Ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais (verificar valores mínimos e condições).

Calendário de restituição do imposto de renda

Assim como no ano passado, a Receita vai pagar a restituição do IR 2025 em cinco lotes, entre 30 de maio e 30 de setembro, conforme o cronograma a seguir:

Lotes Data de pagamento 1º lote 30 de maio 2º lote 30 de junho 3º lote 31 de julho 4º lote 29 de agosto 5º lote 30 de setembro

Quando e onde declarar?

O processo de declaração começou no dia 17 de março e vai até 30 de maio de 2025. Para enviar a declaração, o contribuinte deve utilizar o Programa Gerador da Declaração (PGD), uma ferramenta que pode ser baixada diretamente no computador.

Também é possível preencher a declaração pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para sistemas iOS e Android, ou por meio do site Gov.br, onde a Receita Federal migrou seus serviços, permitindo a realização da declaração. Estará disponível a partir de 1º de abril.