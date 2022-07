Renda extra online: conheça 6 formas de ganhar dinheiro sem sair de casa

Não é preciso entender muito de economia para saber que a primeira regra para manter as contas organizadas é gastar menos do que se ganha. Mas a verdade é que nem sempre é possível colocar isso em prática. Afinal, para boa parte dos brasileiros, o salário fixo não é o suficiente para cobrir todos os custos do mês – e isso se torna ainda mais evidente diante dos momentos de escalada de juros e da inflação, como o que vivemos agora.

De acordo com dados divulgados pelo IBGE no início do mês, o IPCA (principal índice inflacionário do país) acelerou 0,67% em junho e já acumula alta de 11,89% nos últimos 12 meses. No ano, a inflação acumulada é de 5,49% (a maior para o período desde 2015).

O problema é que a maioria dos salários no país não acompanha esse movimento, o que faz com que milhares de pessoas busquem formas alternativas de complementar o orçamento para pagar as contas no final do mês – é a chamada renda extra.

A boa notícia é que, em um mundo em que as barreiras entre o real e o virtual ficam cada vez mais distantes, possuir um segundo emprego não é a única opção de quem precisa (ou deseja) ter uma renda extra. Tendo a tecnologia como aliada, o processo de complementar o orçamento pode ser mais fácil e cômodo.

Pensando nisso, listamos abaixo seis ideias de como gerar renda extra online para você se inspirar. Confira.

Como ganhar renda extra na internet?

1. Teste sites ou aplicativos

Algumas empresas pagam para que usuários testem suas plataformas e aplicativos antes do lançamento oficial. O objetivo é encontrar erros e apontar melhorias na experiência do consumidor antes que a plataforma chegue ao mercado. Uma boa oportunidade para aqueles que buscam complementar a renda sem sair de casa.

2. Responda pesquisas online

Assim como testar aplicativos, responder pesquisas online também pode render uma renda extra. É que, sabendo da importância da opinião e da percepção do público para o sucesso de um produto, diversas instituições pagam pelas respostas de voluntários. Você pode avaliar anúncios, participar de entrevistas individuais ou até mesmo de grupos de estudo que fornecem os dados para ajustes em produtos e serviços.

3. Dê aulas online

Outra forma de conseguir renda extra na internet é por meio da rentabilização de algum conhecimento ou habilidade que você já possui. Por se tratar de um assunto que você já domina, o investimento é baixíssimo, mas os retornos podem ser bem interessantes. Se você é fluente em outras línguas, pode oferecer aulas para executivos que ainda não dominam o idioma, por exemplo. Se é bom em matemática ou português, pode oferecer aulas particulares de reforço para crianças com dificuldade de aprendizagem.

E-book gratuito: baixe agora e conheça 30 formas de ganhar renda extra

4. Trabalhe como redator/revisor de textos

Quem tem experiência com comunicação também pode encontrar na produção (ou revisão) de textos uma ótima maneira de aumentar a renda. Com aumento da importância do marketing de conteúdo dentro das empresas, a busca por esse tipo de profissional é cada vez mais comum nos sites de freelancer (como 99Freelas, Workana, GetNinjas, dentre outros).

5. Construa um infoproduto

Como infoprodutor, você pode criar produtos digitais que tenham a informação como valor agregado. Podem ser e-books, cursos online, templates para sites, workshops e palestras. A vantagem dos infoprodutos é que esse tipo de material só precisa ser produzido uma única vez e pode ser vendido em larga escala e a longo prazo

6. Desapegue do que não usa mais

Outra forma de ganhar renda extra na internet é por meio dos brechós virtuais (como Enjoei e OLX), que não cobram nada para que os usuários anunciem em suas plataformas, ainda que cobrem uma comissão sobre o valor das vendas. Outra opção é anunciar seus desapegos para amigos, familiares e conhecidos por meio das redes sociais.