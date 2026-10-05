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Efeito eleição: Nubank e Inter disparam mais de 10% em NY; 'bancões' também reagem

Até a Petrobras, que já acumulava alta expressiva no ano, tem alta relevante no pré-mercado

Ações brasileiras disparam em Wall Street: reação à eleição presidencial (Imagem gerada por IA)

Ações brasileiras disparam em Wall Street: reação à eleição presidencial (Imagem gerada por IA)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09h54.

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  • • Ações do Inter sobem 13,14% e as do Nubank, 11,36% no pré-mercado de Nova York nesta segunda-feira, 5.
  • • ADRs de Petrobras avançam 8,08% e os de Vale, 5,38%.
  • • Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) teve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula (PT).
  • • Os dois disputam o segundo turno em 25 de outubro.

Os bancos digitais brasileiros listados nos Estados Unidos lideram a reação dos ativos do país ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial. No pré-mercado desta segunda-feira, 5, as ações do Inter (INTR) subiam 13,14% na Nasdaq, e as do Nubank (NU), 11,36% na Bolsa de Nova York.

Os bancos tradicionais acompanham o movimento. Os ADRs do Bradesco avançavam 12,75%, e os do Itaú Unibanco, 14,74%. Fora do setor financeiro, os recibos da Petrobras (PBR) ganhavam 8,08%, e os da Vale (VALE), 5,38%.

A alta dos bancos digitais vem depois de um período difícil para os papéis. Na sexta-feira, véspera da votação, o Nubank fechou a US$ 13,43, com queda acumulada de 19,77% no ano. O Inter terminou o pregão a US$ 5,48, depois de ter tocado a mínima de 52 semanas, de US$ 4,97, em 28 de setembro. A Petrobras, por outro lado, já acumulava valorização de 82,55% em 2026.

O movimento se espalha por toda a cesta de ações brasileiras negociadas no exterior. O EWZ, principal ETF de ações brasileiras em Nova York, subia 12,28% no pré-mercado, a US$ 42,90, acima da máxima de 52 semanas. Vale, Nubank, Itaú e Petrobras estão entre as maiores posições do fundo.

O resultado das urnas

Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ou 56,1 milhões de votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 45,16%, com 53,9 milhões, segundo o mapa de apuração da EXAME. Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2,89%.

Flávio venceu em quatro das cinco regiões do país, com destaque para o Norte (63,38%) e o Sul (60,73%). No Sudeste, teve 51,99%, contra 39,67% de Lula. O petista liderou apenas no Nordeste, com 62,94% dos votos.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador no primeiro turno e usou o discurso de vitória para projetar que o estado será decisivo para Flávio no segundo turno.

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