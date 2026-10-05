Efeito eleição: Nubank e Inter disparam mais de 10% em NY; 'bancões' também reagem

Ações brasileiras disparam em Wall Street: reação à eleição presidencial (Imagem gerada por IA)
Editor de Invest
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09h54.
Os bancos digitais brasileiros listados nos Estados Unidos lideram a reação dos ativos do país ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial. No pré-mercado desta segunda-feira, 5, as ações do Inter (INTR) subiam 13,14% na Nasdaq, e as do Nubank (NU), 11,36% na Bolsa de Nova York.
Os bancos tradicionais acompanham o movimento. Os ADRs do Bradesco avançavam 12,75%, e os do Itaú Unibanco, 14,74%. Fora do setor financeiro, os recibos da Petrobras (PBR) ganhavam 8,08%, e os da Vale (VALE), 5,38%.
A alta dos bancos digitais vem depois de um período difícil para os papéis. Na sexta-feira, véspera da votação, o Nubank fechou a US$ 13,43, com queda acumulada de 19,77% no ano. O Inter terminou o pregão a US$ 5,48, depois de ter tocado a mínima de 52 semanas, de US$ 4,97, em 28 de setembro. A Petrobras, por outro lado, já acumulava valorização de 82,55% em 2026.
O movimento se espalha por toda a cesta de ações brasileiras negociadas no exterior. O EWZ, principal ETF de ações brasileiras em Nova York, subia 12,28% no pré-mercado, a US$ 42,90, acima da máxima de 52 semanas. Vale, Nubank, Itaú e Petrobras estão entre as maiores posições do fundo.
Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos válidos, ou 56,1 milhões de votos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 45,16%, com 53,9 milhões, segundo o mapa de apuração da EXAME. Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro, com 2,89%.
Flávio venceu em quatro das cinco regiões do país, com destaque para o Norte (63,38%) e o Sul (60,73%). No Sudeste, teve 51,99%, contra 39,67% de Lula. O petista liderou apenas no Nordeste, com 62,94% dos votos.
Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi reeleito governador no primeiro turno e usou o discurso de vitória para projetar que o estado será decisivo para Flávio no segundo turno.