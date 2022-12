R$ 120 na conta: aprovação final do PL das criptomoedas pode beneficiar brasileiros

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

A possível aprovação do PL das criptomoedas, em um dos últimos atos do governo Bolsonaro, pode colocar o Brasil na vanguarda do mercado de ativos digitais, junto de potências como Alemanha e Estados Unidos.

Ao mesmo tempo, surge uma oportunidade para os brasileiros ganharem R$ 120 na conta para investir em criptomoedas antes do ano acabar.

Se o atual Presidente da República confirmar a decisão do Congresso e aprovar o Projeto de Lei 4401/21, o Brasil pode atrair bilhões de dólares em investimento e regular um ambiente de negócios capaz de destravar multiplicações com potencial de lucro que variam de 19 vezes a 242 vezes.

É o suficiente para transformar R$ 120 em valores como R$ 2.313 ou até mesmo R$ 29.000 em um espaço relativamente curto de tempo.

E o gatilho para tudo acontecer tem data: 21 de dezembro de 2022.

Esse é o prazo limite para que o Poder Executivo assine o Projeto de Lei, que já foi aprovado pelo Senado e pela Câmara. Veja abaixo:

A grande oportunidade, porém, está escondida aos olhos dos brasileiros: é possível coletar R$ 120 totalmente de presente para aproveitar esse grande avanço.

Dessa forma, você pode buscar os primeiros frutos da nova regulação sem precisar colocar um centavo do próprio bolso na jogada.

É perfeito para investidores mais conservadores que desejam buscar grandes multiplicações. Mas como dito, o prazo é curto.

Se você está lendo esse texto até 21 de dezembro de 2022, continue lendo rápido para entender a oportunidade – e veja como receber seus R$ 120.

Se você está lendo esse texto depois dessa data, então precisa ter ainda mais agilidade para não desperdiçar a chance.

Projeto de Lei 4401: como o texto abre oportunidade para ganhar dinheiro com cripto

Já não é segredo que criptomoedas, ao mesmo tempo em que atraem investidores por seu alto potencial de rentabilidade, costumam assustar muita gente pela volatilidade e falta de segurança.

Pensando nisso, grandes potências como Alemanha e Estados Unidos estão liderando os esforços mundiais para regulamentar esse mercado.

A ideia é implementar regras para evitar fraudes e lavagem de dinheiro, maximizando a segurança dos investidores.

E agora, o Brasil pode se juntar às grandes potências através do Projeto de Lei 4401, documento oficial sobre a regulação desse mercado em solo brasileiro.

A proposta já foi aprovada pelo Congresso e, no momento em que esse texto é publicado, apenas aguarda a ratificação presidencial.

Mas por que isso importa para você?

Basicamente, por dois motivos:

Após a decisão, bilhões de dólares podem chegar ao Brasil; e

Você pode receber R$ 120 de presente para aproveitar essa onda.

Se você quer entender cada um desses fatores, apenas continue lendo – ou pode já garantir seus R$ 120 na sua conta antes do ano acabar e terminar de ler depois.

Após o dia 21 de dezembro de 2022, a aprovação desse Projeto de Lei pode atrair os tubarões do mercado digital para o Brasil; entenda

Os investidores institucionais são aqueles tão ricos – mas tão ricos – que podem alterar completamente a conjuntura do mercado… com um único aporte.

É o tipo de instituição financeira com tanto dinheiro que faz os bilionários listados na Forbes parecerem pessoas de classe média.

E o que isso tem a ver com o Projeto de Lei em questão é que, em breve, esses investidores sentirão ainda mais segurança para injetar mais dinheiro.

O cenário atual é o de que potências como Alemanha e Estados Unidos já desenham pareceres favoráveis – e agora, o Brasil pode “entrar no time” também.

Isso muda tudo.

O que antes era um mercado de ativos digitais que se parecia com uma terra sem lei, agora conta com mecanismos legais para proteger investidores.

E o Brasil tem relevância nesse contexto porque… somos grandes.

O fato é que nós estamos entre os cinco maiores países do mundo quando o assunto é a quantidade de investidores em criptomoedas. Veja:

Isso faz com que a nossa demanda seja impossível de ser ignorada pelo mercado internacional e, quando a regulamentação brasileira se concretizar, esse mercado pode se aquecer muito – e de forma bem rápida.

Mas quanto dinheiro você pode ganhar com isso? Que tipo de multiplicações os investidores institucionais podem destravar?

Vamos entender o maior exemplo (e o mais emblemático): vejamos a BlackRock, simplesmente a maior gestora mundial de ativos financeiros, que decidiu entrar em campo…

Essa decisão simples da BlackRock de investir só um pouco do seu dinheiro em cripto, muda radicalmente o cenário.

Afinal, apenas 1% do capital da gestora já significa mais de US$ 100 bilhões. É obsceno.

Apenas para colocar em perspectiva…

Enquanto a BlackRock tem mais de US$ 10 trilhões sob gestão, as cinco pessoas mais ricas do mundo hoje reúnem US$ 795 bilhões.

Falamos aqui dos magnatas abaixo (o levantamento da Forbes é do início de 2022; logo, não contempla eventuais mudanças decorrentes da oscilação do valor das ações detidas pelos bilionários):

Apesar de ultrarricos, a fortuna deles parece pouco quando comparado com o poder de empresas como a BlackRock – os tais investidores institucionais.

E a melhor parte é que a BlackRock não é o único investidor institucional que deseja mergulhar nesse mercado. Essa é uma tendência.

Perceba como estamos vivendo uma nova fase do mercado, em que uma procura bilionária por cripto já começou.

E você não precisa apenas assistir isso acontecer e nem mesmo colocar seu próprio dinheiro na mesa.

Aqui e agora, você pode receber R$ 120 de presente para aproveitar a oportunidade da melhor forma. Leia a próxima seção atentamente para entender como.

Como você pode coletar seus R$ 120 de presente agora

A transferência de R$ 120 para a sua conta está sendo realizada pelo Grupo Empiricus, que busca democratizar a oportunidade em questão.

Mas é um fato que dinheiro de graça gera suspeitas, então, entenda agora tudo que justifica essa transferência de R$ 120 para uma conta no seu nome.

Em 11 anos de história, a Empiricus Research foi a frente de ideias do Grupo Empiricus: uma empresa 100% focada em divulgar oportunidades de investimento.

Basicamente, democratizar a inteligência financeira.

Agora, um novo capítulo é inaugurado com a Empiricus Investimentos, a frente de execução prática dessas ideias.

O foco é te proporcionar um ambiente fácil e simples para implementar as estratégias de investimento.

E buscando expandir essa nova frente de negócios, a Empiricus Investimentos reservou uma verba para te transferir R$ 120.

Assim, ela cumpre dois objetivos ao mesmo tempo.

Entrega instruções práticas para você (Empiricus Research); e

Entrega um ambiente para você investir (Empiricus Investimentos).

Faz muito sentido do ponto de vista empresarial e, para você, é a chance de se posicionar agora para uma mudança que está prestes a revolucionar o mercado digital em solo brasileiro — sem ter que tirar grana alguma do seu bolso.

Entendeu o racional do negócio?

A aprovação do Projeto de Lei deve acontecer muito em breve e, com isso, pode atrair bilhões de dólares para o mercado de moedas digitais.

E se a vocação do Grupo Empiricus é democratizar inteligência financeira, que forma melhor do que “dar dinheiro” para convencer pessoas desconfiadas a não perder essa oportunidade de lucros estratosféricos?

É o tipo de assimetria de lucros impossível de ser ignorada: você tem muito a ganhar e praticamente nada a perder. Só precisa, tão e somente, ser rápido.

