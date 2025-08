Como calcular a aposentadoria? Simule valores por idade ou tempo de contribuição

Calcular a aposentadoria é uma das etapas mais importantes na vida financeira de qualquer trabalhador. No Brasil, o valor da aposentadoria varia conforme o tempo de contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a idade do segurado. O sistema de aposentadoria passou por reformas significativas nos últimos anos, sendo essencial entender as mudanças e as opções disponíveis para garantir uma aposentadoria tranquila.

Como funciona o cálculo da aposentadoria

O cálculo da aposentadoria no Brasil depende de dois fatores principais: tempo de contribuição e idade. Existem diferentes tipos de aposentadoria, sendo as mais comuns a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. No entanto, desde a reforma da Previdência em 2019, o sistema passou a seguir regras mais complexas, baseadas nos pontos e na idade mínima.

Aposentadoria por idade

Para quem deseja se aposentar por idade, a idade mínima e o tempo mínimo de contribuição variam de acordo com o gênero e o tipo de segurado:

Homens: precisam ter 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição.

Mulheres: a idade mínima é de 62 anos, com 15 anos de contribuição exigidos.

A aposentadoria por idade pode ser solicitada a qualquer momento, desde que o trabalhador tenha cumprido esses requisitos. Vale lembrar que a reforma da Previdência aumentou a idade mínima para as mulheres, que antes era 60 anos.

Aposentadoria por tempo de contribuição

A aposentadoria por tempo de contribuição foi substituída por um sistema de pontos, que combina a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Para alcançar a aposentadoria, o trabalhador precisa atingir a pontuação mínima, que aumenta anualmente. A tabela para o cálculo da aposentadoria por pontos é a seguinte:

Homens: precisam atingir 102 pontos em 2025, com um tempo mínimo de 35 anos de contribuição.

Mulheres: precisam atingir 90 pontos em 2025, com um tempo mínimo de 30 anos de contribuição.

O número de pontos é a soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição ao INSS. Por exemplo, um homem de 60 anos de idade que contribuiu por 40 anos terá 100 pontos e poderá se aposentar. A cada ano, o número de pontos exigido aumenta até atingir o valor máximo de 105 pontos para homens e 100 pontos para mulheres, o que ocorrerá em 2028 e 2033, respectivamente

Cálculo do valor da aposentadoria

O valor da aposentadoria é calculado com base no salário de contribuição do trabalhador. O INSS utiliza uma média dos 80% maiores salários de contribuição durante toda a vida laboral para determinar o valor da aposentadoria.

Após a reforma da Previdência, o valor da aposentadoria é calculado com a seguinte fórmula:

Média de todos os salários de contribuição: o INSS pega os 80% maiores salários de contribuição do trabalhador - isso desde julho de 1994 caso o segurado tiver direito adquirido antes da Reforma da Previdência (até 13/11/2019)

Reforma da Previdência Fator de correção: A média dos salários é corrigida pelo fator de correção monetária, que leva em conta a inflação e a variação do salário mínimo.

Porcentagem do valor da aposentadoria: O trabalhador recebe uma porcentagem da média calculada, que pode variar dependendo do tempo de contribuição e das regras de transição. Para quem atingiu a pontuação mínima ou o tempo de contribuição necessário, o valor da aposentadoria será de até 100% da média dos salários de contribuição.

Simulando a aposentadoria

Uma das maneiras mais fáceis de calcular o valor da aposentadoria é utilizando simuladores online oferecidos pelo próprio INSS ou por sites especializados. O simulador de aposentadoria do INSS permite que o trabalhador estime o valor de sua aposentadoria com base no tempo de contribuição e na idade atual. Ao fornecer informações sobre o tempo de contribuição e a média salarial, é possível obter uma simulação aproximada.

Para utilizar o simulador do INSS, basta seguir estes passos:

Acesse o site oficial do INSS (https://www.inss.gov.br).

Encontre a seção de simulação de aposentadoria.

Preencha os dados solicitados, como idade, tempo de contribuição e salários.

O sistema calculará uma estimativa do valor da aposentadoria.

Além disso, é possível utilizar o site Meu INSS, que oferece acesso a uma série de serviços, incluindo simulações de aposentadoria.

Como melhorar o valor da aposentadoria

Algumas estratégias podem ser adotadas para aumentar o valor da aposentadoria, como: