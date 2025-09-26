Invest

Programa Pé-de-Meia inicia pagamentos na segunda-feira, 29

A Caixa iniciará os pagamentos de nova parcela do programa de incentivo estudantil na próxima semana

Cerca de 3,5 milhões de estudantes receberão o pagamento do benefício (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16h10.

O pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia inicia na próxima segunda-feira, 29. Cerca de 3,5 milhões de estudantes receberão o valor do incentivo na conta Poupança da Caixa.

A conta é aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes. Os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo CAIXA Tem. É possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia diretamente pelo app, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. Quem preferir, pode sacar os valores nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada.

 Confira as datas de pagamento

Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante:

  • Janeiro e fevereiro: recebe em 29/09
  • Março e abril: recebe em 30/09
  • Maio e junho: recebe em 01/10
  • Julho e agosto: recebe em 02/10
  • Setembro e outubro: recebe em 03/10
  • Novembro e dezembro: recebe em 06/10

 Programa Pé-de-Meia

Instituído pela Lei 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro aos alunos do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais regras do Programa.

Além das parcelas mensais, há um bônus anual no valor de R$ 1.000, desde que o estudante seja aprovado no ano escolar. Caso o estudante comprove a participação no Enem ao final do 3º ano, será concedido valor adicional, de R$ 200, pago em parcela única.

O estudante pode consultar informações escolares, regras do Programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.

