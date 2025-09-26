Programa Pé-de-Meia inicia pagamentos na segunda-feira, 29

Cerca de 3,5 milhões de estudantes receberão o pagamento do benefício (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16h10.
O pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia inicia na próxima segunda-feira, 29. Cerca de 3,5 milhões de estudantes receberão o valor do incentivo na conta Poupança da Caixa.
A conta é aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes. Os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo CAIXA Tem. É possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia diretamente pelo app, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. Quem preferir, pode sacar os valores nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada.
Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante:
Instituído pela Lei 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro aos alunos do Ensino Médio Regular e Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais regras do Programa.
Além das parcelas mensais, há um bônus anual no valor de R$ 1.000, desde que o estudante seja aprovado no ano escolar. Caso o estudante comprove a participação no Enem ao final do 3º ano, será concedido valor adicional, de R$ 200, pago em parcela única.
O estudante pode consultar informações escolares, regras do Programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.