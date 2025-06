Programa Pé-de-Meia: Caixa paga parcela de incentivo de R$ 200 nesta semana; veja calendário

A Caixa inicia nesta segunda-feira, 23, o pagamento da nova parcela do Incentivo Frequência do Programa Pé-de-Meia. Segundo o banco, cerca de 3,2 milhões de estudantes receberão o benefício.

A parcela será creditada em conta Poupança Caixa Tem aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem.

​O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Veja calendário abaixo:

Mês de nascimento Recebem em Janeiro e Fevereiro 23 de junho Março e Abril 24 de junho Maio e Junho 25 de junho Julho e Agosto 26 de junho Setembro e Outubro 27 de junho Novembro e Dezembro 30 de junho

O que é o programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa criado pelo Governo Federal com o intuito de ser um incentivo para aqueles que cursam o ensino médio foquem em seus estudos e tenham a garantia de uma poupança, principalmente depois de formado.

Além de ser um incentivo financeiro para esses jovens, seu objetivo é também diminuir a desigualdade social desta faixa-etária, estimular os estudos e a permanência escolar durante esta fase de aprendizagem tão importante.

De acordo com a Secretaria de Educação Básica (SEB), atualmente já são mais de 2 milhões de jovens estudantes atendidos pelo programa, e o objetivo é dobrar a meta e atender quase 4 milhões de beneficiários que cumprem todos os requisitos básicos.

Quem pode participar?

Segundo o Governo Federal, para fazer parte do Pé-de-Meia e receber o benefício, é necessário seguir alguns critérios pré-estabelecidos. Veja quais são:

Ser estudante do ensino médio das redes públicas e ter entre 14 e 24 anos;

Ser estudante da educação de jovens e adultos (EJA) das redes públicas e ter entre 19 e 24 anos;

Ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenha renda, por pessoa, de até meio salário mínimo;

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular;

Ter frequência nas aulas de no mínimo 80% no mês.

Precisa fazer inscrição para participar do programa?

Como o Pé-de-Meia é um programa que beneficia cidadãos que já fazem parte do CadÚnico e estão matriculados nas redes de ensino, o próprio Governo Federal é o responsável por cruzar os dados e fazer automaticamente a inclusão dos jovens que têm direito ao benefício.

Então, não é preciso fazer inscrição para participar do Pé-de-meia, muito menos pagar taxas de adesão, visto que o programa é gratuito. Se você corresponde a todos os critérios de participação, baixe o app Jornada do Estudante e acompanhe a situação do seu cadastro.

Como é feito o pagamento?

O pagamento é um pouco diferente dos demais programas sociais brasileiros que temos hoje. Os jovens que fazem parte do Pé-de-meia contam com um valor mensal, que pode ser sacado a qualquer momento e, também, incentivos de acordo com o desempenho escolar.

Ou seja, existe um pagamento de uma parcela mensal com base na matrícula e frequência escolar e, a cada ano do ensino médio que foi completado, o jovem também recebe um montante que fica retido em uma conta poupança, e pode ser sacado só após a formatura do ensino médio.

O programa também pode pagar “parcelas bônus”, para jovens que se inscreveram e participaram do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Qual o valor do benefício Pé-de-Meia?