Portal eCAC apresenta instabilidade no último dia da entrega do IR

O portal eCAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) da Receita Federal, que dá acesso a serviços para pessoas físicas e jurídicas, apresenta instabilidade e lentidão nesta terça-feira, 31 de maio, prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda 2022.

O site Down Detector, que agrega incidentes de usuários em serviços digitais, registrou reclamações de usuários nas últimas horas.

Os contribuintes reclamaram que não conseguem enviar e verificar pendências, solicitar restituições de empresas do Simples Nacional, solicitar emissão de Darfs, entre outros. Um usuário destacou ainda que é comum o sistema da Receita Federal apresentar lentidão no último dia da entrega do IR.

Procurada pela EXAME Invest, a Receita Federal afirmou que está monitorando e já solucionando alguns casos de instabilidade verificados, para que não haja prejuízo ao contribuinte. "O volume de entrega está normal e a capacidade de recepção de acordo com anos anteriores", destacou em nota enviada.