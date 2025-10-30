Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em vários bancos

Sistema de pagamentos estaria com problemas no Santander, Itaú, Bradesco e Nubank; BC não se manifestou

Pix: usuários relatam que não estão conseguindo fazer pagamentos (Rafael Henrique/SOPA/Getty Images)

Pix: usuários relatam que não estão conseguindo fazer pagamentos (Rafael Henrique/SOPA/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18h20.

Tudo sobrePIX
Saiba mais

O Pix apresentou instabilidades na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro.  Alguns usuários não estão conseguindo fazer transferências e relatam que o sistema está fora do are em diversos bancos e instituições financeiras, como Santander, Itaú, Bradesco e Nubank.

O Downdetector, um site de monitoramento de sistemas, registrou quase 2,4 mil reclamações de usuários por volta das 16h30.

Reprodução/Downdetector

Até o momento, o Banco Central não se pronunciou.

Ataque hacker

A instabilidade acontece no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpre mandados de prisão e apreensão contra suspeitos no ataque hacker que desviou R$ 813 milhões de contas usadas para gerenciar transferências via PIX.

Confira relatos dos usuários em redes sociais:

Acompanhe tudo sobre:PIXBanco Central

Mais de Invest

Lucro líquido da Amazon cresce 38%; receita com nuvem sobe 20% no trimestre

Venda recorde de iPhones e serviços faz lucro da Apple crescer 86%

Dólar sobe na esteira de incerteza sobre juros nos EUA

Ibovespa fecha com novo recorde e se aproxima dos 150 mil pontos

Mais na Exame

Mundo

Exposição imersiva leva exuberância do Pantanal brasileiro ao coração dos EUA

Marketing

'Publicitário preso': curta ironiza cases fakes no Cannes Lions

Casual

Lançamentos da Apple TV em novembro de 2025: veja os filmes e as séries

Apresentado por ABECS

Função “voucher” será obrigatória em novembro para uso de vale-refeição e alimentação