Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade em vários bancos

O Pix apresentou instabilidades na tarde desta quinta-feira, 30 de outubro. Alguns usuários não estão conseguindo fazer transferências e relatam que o sistema está fora do are em diversos bancos e instituições financeiras, como Santander, Itaú, Bradesco e Nubank.

O Downdetector, um site de monitoramento de sistemas, registrou quase 2,4 mil reclamações de usuários por volta das 16h30.

Reprodução/Downdetector

Até o momento, o Banco Central não se pronunciou.

Ataque hacker

A instabilidade acontece no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpre mandados de prisão e apreensão contra suspeitos no ataque hacker que desviou R$ 813 milhões de contas usadas para gerenciar transferências via PIX.

