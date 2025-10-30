Economia

Macro em Pauta

Governo tem déficit primário de R$ 14,5 bi em setembro, diz Tesouro Nacional

Nos primeiros nove meses de 2025, o déficit acumulado é de R$ 100,385 bilhões em relação aos R$ 103,573 bilhões negativos registrados no mesmo período de 2024

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21h02.

Tudo sobreGoverno Lula
Saiba mais

O Governo Federal registrou um déficit primário de R$ 14,497 bilhões em setembro, comparado ao resultado negativo de R$ 5,17 bilhões no mesmo mês do ano passado. O desempenho foi divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Tesouro Nacional.

Nos primeiros nove meses de 2025, o déficit acumulado é de R$ 100,385 bilhões, uma redução real de 9,1% em relação aos R$ 103,573 bilhões negativos registrados no mesmo período de 2024.

“No acumulado de janeiro a setembro, estamos com déficit primário de R$ 100 bilhões, contra R$ 103 bilhões no mesmo período do ano anterior. Em relação ao PIB, que é a principal métrica, estamos com déficit acumulado de 1,07%, inferior a 1,2% observado no mesmo período do ano passado”, detalhou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

E acrescentou: “Ou seja, o resultado acumulado do ano tem vindo de forma consistente para atingir os resultados previstos na meta, dentro de uma melhora ou similar ao que aconteceu no ano anterior”.

Em setembro, a receita total foi de R$ 216,369 bilhões, com um aumento real de 2,7% em comparação aos R$ 200,301 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2025, a receita total alcançou R$ 2,104 trilhões, marcando uma alta real de 3,8% em relação ao R$ 1,927 trilhão no mesmo período de 2024.

A receita líquida de setembro somou R$ 172,369 bilhões, refletindo um crescimento real de 0,6% em relação aos R$ 162,854 bilhões do ano anterior. No acumulado de janeiro a setembro, a receita líquida foi de R$ 1,686 trilhão, com uma elevação de 3,5% real sobre os R$ 1,548 trilhão no mesmo período de 2024.

Em relação às despesas, o total registrado em setembro foi de R$ 186,866 bilhões, o que representou um aumento real de 5,7% em relação aos R$ 168,025 bilhões de setembro de 2024. Já o total de despesas acumulado de janeiro a setembro foi de R$ 1,787 trilhão, com uma elevação real de 2,8% sobre os R$ 1,652 trilhão do ano passado.

O déficit primário de R$ 14,497 bilhões observado em setembro resultou da diferença entre a receita líquida de R$ 172,369 bilhões e a despesa total de R$ 186,866 bilhões. No acumulado de janeiro a setembro, o déficit de R$ 100,385 bilhões decorre da diferença entre R$ 1,686 trilhão de receita líquida e R$ 1,786 trilhão de despesa total.

No cálculo acumulado em 12 meses (até setembro de 2025), o resultado primário do Governo Central foi deficitário em R$ 35,6 bilhões, o que corresponde a 0,32% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em setembro, o Tesouro Nacional e o Banco Central apresentaram superávit de R$ 6,412 bilhões, enquanto o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registrou um déficit de R$ 20,910 bilhões. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o Tesouro e o BC tiveram superávit de R$ 185,884 bilhões, enquanto o RGPS registrou um déficit de R$ 286,268 bilhões.

Acompanhe tudo sobre:Ministério da FazendaGoverno LulaLuiz Inácio Lula da SilvaTesouro NacionalOrçamento federalBanco Central

Mais de Economia

China define novas metas para padronização automotiva até 2030

Senado aprova MP com novas regras para setor elétrico; veja o que muda

Câmara aprova MP do setor elétrico que prevê abertura de mercado a consumidor

Caged: Brasil cria 213 mil empregos formais em setembro, acima do esperado

Mais na Exame

Mercados

Apesar da queda de 24% no lucro do 3º tri, Gerdau anuncia dividendos

Casual

Como a mulher mais poderosa de Portugal transformou cortiça em vinho

ESG

Desmatamento amazônico cai 11% e consolida quatro anos de queda

Brasil

Paraná tem maior redução de homicídios dolosos desde 2007