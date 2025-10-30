Governo tem déficit primário de R$ 14,5 bi em setembro, diz Tesouro Nacional

O Governo Federal registrou um déficit primário de R$ 14,497 bilhões em setembro, comparado ao resultado negativo de R$ 5,17 bilhões no mesmo mês do ano passado. O desempenho foi divulgado nesta quinta-feira, 30, pelo Tesouro Nacional.

Nos primeiros nove meses de 2025, o déficit acumulado é de R$ 100,385 bilhões, uma redução real de 9,1% em relação aos R$ 103,573 bilhões negativos registrados no mesmo período de 2024.

“No acumulado de janeiro a setembro, estamos com déficit primário de R$ 100 bilhões, contra R$ 103 bilhões no mesmo período do ano anterior. Em relação ao PIB, que é a principal métrica, estamos com déficit acumulado de 1,07%, inferior a 1,2% observado no mesmo período do ano passado”, detalhou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron.

E acrescentou: “Ou seja, o resultado acumulado do ano tem vindo de forma consistente para atingir os resultados previstos na meta, dentro de uma melhora ou similar ao que aconteceu no ano anterior”.

Em setembro, a receita total foi de R$ 216,369 bilhões, com um aumento real de 2,7% em comparação aos R$ 200,301 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses de 2025, a receita total alcançou R$ 2,104 trilhões, marcando uma alta real de 3,8% em relação ao R$ 1,927 trilhão no mesmo período de 2024.

A receita líquida de setembro somou R$ 172,369 bilhões, refletindo um crescimento real de 0,6% em relação aos R$ 162,854 bilhões do ano anterior. No acumulado de janeiro a setembro, a receita líquida foi de R$ 1,686 trilhão, com uma elevação de 3,5% real sobre os R$ 1,548 trilhão no mesmo período de 2024.

Em relação às despesas, o total registrado em setembro foi de R$ 186,866 bilhões, o que representou um aumento real de 5,7% em relação aos R$ 168,025 bilhões de setembro de 2024. Já o total de despesas acumulado de janeiro a setembro foi de R$ 1,787 trilhão, com uma elevação real de 2,8% sobre os R$ 1,652 trilhão do ano passado.

O déficit primário de R$ 14,497 bilhões observado em setembro resultou da diferença entre a receita líquida de R$ 172,369 bilhões e a despesa total de R$ 186,866 bilhões. No acumulado de janeiro a setembro, o déficit de R$ 100,385 bilhões decorre da diferença entre R$ 1,686 trilhão de receita líquida e R$ 1,786 trilhão de despesa total.

No cálculo acumulado em 12 meses (até setembro de 2025), o resultado primário do Governo Central foi deficitário em R$ 35,6 bilhões, o que corresponde a 0,32% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em setembro, o Tesouro Nacional e o Banco Central apresentaram superávit de R$ 6,412 bilhões, enquanto o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) registrou um déficit de R$ 20,910 bilhões. No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o Tesouro e o BC tiveram superávit de R$ 185,884 bilhões, enquanto o RGPS registrou um déficit de R$ 286,268 bilhões.