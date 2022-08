Nubank tem problemas com pagamentos do Pix nesta sexta-feira

Os usuários do Nubank reclamaram sobre instabilidades no serviço do Pix no aplicativo da fintech. O site Down Detectdor apontou diversas reclamações sobre o aplicativo no início da tarde desta sexta-feira, 5. A reclamação que teve mais notificações foi sobre a utilização do Pix.

Entre as reclamações estavam "Fiz um Pix para minha conta Nubank faz quase 1 hora e nada do valor atualizar", "quase 1 hora para receber um Pix", "faz meia hora que fiz um Pix e tá processando ainda" e "não está recendo Pix e não respondem no chat."

Pelas redes sociais, os usuários também relataram problemas:

Pix não tá funcionando!!!! — Leticia Machado (@Leticia15990127) August 5, 2022

pix no nubank nao ta caindo na hora ? transferi todo meu salario de outro banco e nao entrou nada ainda estou passando mAL — aline (@voulezsvous) August 5, 2022

Dia 5 de agosto de 2022.

O app do Nubank está um saco. Pix fora do ar, app pesado e demorando horas para finalizar as transferências. — Márcio Neto (@mlsneto_) August 5, 2022

Em nota enviada à EXAME Invest, o Nubank afirmou que lamenta o ocorrido e informou que está trabalhando para que as operações sejam totalmente normalizadas o mais rápido possível.