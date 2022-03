Newsletters sobre economia: 4 opções para investir melhor o seu dinheiro

Milhares de notícias são postadas por hora no Brasil - e é impossível conseguir acompanhar tudo isso. Mas se você quiser investir bem o seu dinheiro e proteger o seu patrimônio contra instabilidades, saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo ainda é essencial.

Uma boa alternativa à passar horas lendo sites de notícias é assinar newsletters sobre economia. Afinal, elas trazem uma seleção das matérias mais relevantes no mundo dos negócios, mercados e investimentos, para você se informar em poucos minutos. É como se tivesse um analista de investimentos particular te dando as melhores dicas todos os dias, sem precisar pagar nada por isso.

No entanto, atenção: ler mais notícias não é garantia de estar mais preparado para investir. É por isso que, na hora de escolher uma fonte para se informar, você deve optar por aquela que não só informa, mas também explica o porquê daquilo ser relevante e como isso afeta os seus investimentos e negócios.

Confira aqui 4 opções de newsletters para investir melhor e se atualizar sobre o mercado de finanças, negócios e empreendedorismo:

1. Desperta: comece o dia bem informado

A Newsletter Desperta, da EXAME, é a melhor opção para se atualizar rapidamente sobre as notícias mais importantes do dia. Ao assinar, você recebe todos os dias (bem cedo) o que aconteceu - e o que vai acontecer - no Brasil e no mundo. O leitor tem acesso a principal matéria do dia e a uma lista de mais de 20 notícias rápidas sobre mundo, mercados, negócios, Brasil, COVID, temas pop e temas casuais.

Afinal, ter a possibilidade de se informar e entender o que pode acontecer ao longo do dia é fundamental para você investir melhor, principalmente quando a informação vem de uma fonte segura e confiável.

SE INSCREVA NA NEWSLETTER DESPERTA

2. Invest: invista melhor, em 5 minutos

Essa é a newsletter pensada para quem quer investir melhor o próprio dinheiro, sem precisar passar horas lendo relatórios e análises de mercado. Com um texto leve, você recebe semanalmente o resumo de tudo que aconteceu no Brasil e no Mundo e como isso pode afetar os seus investimentos. Confira os conteúdos:

Análise de empresas;

Notícias que viralizaram no mundo dos investimentos, explicadas;

Como acontecimentos mundiais impactam o Brasil (e o que você pode fazer para proteger seu patrimônio);

Dicas de investimento exclusivas, por analistas do BTG Pactual digital;

Resumos e análises de IPOs e balanços.

O melhor de tudo é que o conteúdo é pensado para ser fácil de ler e de entender, o que torna a experiência de se atualizar sobre o mundo mais rápida e simples. Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo:

SE INSCREVA NA NEWSLETTER DA EXAME INVEST

3. Academy: carreira e mercado de trabalho

A Academy é uma newsletter especializada em carreira, mercado de trabalho e educação da Exame. Nela, você recebe dicas sobre desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, além de notícias sobre o mercado de trabalho (incluindo vagas de estágio em grandes empresas e oportunidades de carreira em todo o Brasil).

Você fica por dentro, antes de todo mundo, das tendências do mercado, de como alavancar a sua carreira e de quais skills serão essenciais no futuro. O melhor é que ela é uma newsletter bissemanal, enviada nas terças e quintas-feiras. Confira os conteúdos:

Terça-feir a: as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e oportunidades destaque de vagas, estágio, trainee e cursos;

Quinta-feira: análises aprofundadas e conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books exclusivos, para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Se você gostou dos conteúdos e quer se inscrever, é só clicar no botão abaixo:

SE INSCREVA NA NEWSLETTER DA EXAME ACADEMY

4. Empreenda: empreendedorismo e negócios

Se você quer começar um negócio ou já tem um e quer impulsioná-lo, a Newsletter Empreenda é a melhor opção. Em uma edição semanal, você recebe gratuitamente conteúdos exclusivos selecionados pelo time da EXAME para alavancar sua empresa.

O ponto alto da newsletter são as entrevistas exclusivas com cases de sucesso no mundo dos negócios (uma oportunidade de saber o que acontece nos bastidores da vida dos empreendedores) com dicas para aplicar no seu próprio negócio. Além disso, você encontra:

As últimas notícias no mundo do empreendedorismo;

Histórias de líderes inspiradores;

Dicas de gestão financeira e empresarial;

Indicação de livros, filmes, cursos gratuitos e podcasts.

Para se inscrever, é só clicar no botão abaixo:

SE INSCREVA NA NEWSLETTER EMPREENDA