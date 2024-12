Negociações do Tesouro Direto são suspensas nesta segunda-feira

Tesouro Direto é suspenso novamente, deixando apenas Tesouro Selic disponível

A Secretaria do Tesouro Nacional suspendeu as negociações do Tesouro Direto nesta segunda-feira, 16, devido à volatilidade das taxas. Essa é uma medida adotada quando as taxas dos títulos disparam ou despencam muito.

Por volta das 11h, apenas os papéis do Tesouro Selic estavam disponíveis para compras. O movimento de disparada desta manhã segue os juros futuros, que avançam após o Banco Central (BC) realizar mais um leilão de dólares no mercado à vista.