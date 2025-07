Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas para prêmio de R$ 7,1 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (5), o sorteio do concurso 2.884 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 7.152.485,03 milhões. Ainda não foi divulgado se há alguma aposta vencedora. Veja, abaixo, as seis dezenas sorteadas: 05 - 31 - 34 - 37 - 52 - 56.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.