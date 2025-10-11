Invest

Mega-Sena: veja as dezenas sorteadas do concurso 2.926; prêmio é de R$ 27 milhões

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso

(Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 20h11.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 11, o sorteio do concurso 2.926 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 27.010.210,80

As dezenas sorteadas foram: 03-04-14-35-45-49.

As apostas para a Mega podem ser feitas até as 19h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:

  • Concurso 2.525 (01/10/2022) — R$ 317.853.788,54
  • Concurso 2.150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00
  • Concurso 2.237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74
  • Concurso 2.795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00
  • Concurso 2.696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75
  • Concurso 1.764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89
  • Concurso 1.772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52
  • Concurso 2.464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36
  • Concurso 2.745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19
  • Concurso 2.562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30
