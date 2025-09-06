Mega-Sena: confira os números sorteados do concurso 2911; prêmio é de R$ 40 milhões

Com transmissão ao vivo no YouTube, a Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2911 da Mega-Sena neste sábado, 6. O prêmio principal da loteria é de R$ 40 milhões.

Os números sorteados do concurso 2911 foram: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5. O valor mínimo da compra no portal ou app é de R$ 2,50 e o máximo de R$ 945 por dia. O cliente pode utilizar o cartão de crédito ou Pix para fazer o pagamento.

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.