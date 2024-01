Mega-Sena acumulada: quanto rendem R$ 65 milhões na poupança

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.680 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite de quinta-feira, 25, em São Paulo. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões. O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado, 27.

Uma opção comum para quem é iniciante no mundo dos investimentos é considerar a poupança como uma alternativa. Mas será que esse é o melhor caminho?

Confira o rendimento desse valor na poupança caso o vencedor vença o prêmio sozinho, assim como a comparação com outras opções de investimento.

Quanto rendem R$ 65 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 65 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de R$ 390.000,00, aproximadamente, considerando a taxa de rendimento de 0,58% registrada em janeiro de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 65 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 65 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,75% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 998.778,69, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Rendimento de R$ 65 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 65 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 9.928.227,81 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 827.352,32 por mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

O que dá para comprar com o prêmio de R$ 65 milhões da Mega-Sena

Aqui estão alguns itens que você pode comprar com o prêmio de R$ 65 milhões da Mega-Sena: