Duas apostas acertam seis números da Mega-Sena e ganham quase R$ 15 mi

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.766 da Mega-Sena, sorteadas no sábado, 24, em São Paulo. Uma aposta vencedora é do Rio de Janeiro e a outra foi feita pelo canal eletrônico da Loterias Caixa. Ambas receberão R$ 14.946.866,27.

Foram sorteados os números 09 - 10 - 34 - 36 - 38 - 44.

A quina teve 54 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 58.627,43. Os 4.329 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 1.044,74.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no dia 27 de agosto e o prêmio estimado é de R$ 3.500.000.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em lotéricas do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Para apostar pela internet, é preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5,00.